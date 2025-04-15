Продажи крепкого алкоголя в России упали почти на 15% в I квартале
Объем розничных продаж крепкой алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в I квартале составил 47,88 млн декалитров (дал). Это на 8,2 млн дал, или 14,7%, меньше результата за аналогичный период 2024 г., пишет «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).
В частности, продажи водки упали с 18,37 до 17,05 млн дал (- 7,2%). Продажи напитков крепостью свыше 9% снизились с 29,01 млн до 27,75 млн (- 4,4%).
Ранее в апреле «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщал, что в I квартале было выпущено 19,5 млн дал продукции крепче 9% – на 20,7% меньше в годовом выражении. На 22,7% год к году снизилось производство водки в стране (до 12,8 млн дал). Выпуск коньяка упал на четверть (до 1,4 млн дал), ликеро-водочных изделий – на 9,2% (до 3,6 млн дал). При этом производство вин увеличилось. С января по март выпуск тихих вин вырос на 11,5% (до 8,4 млн дал), игристых – на 15,6% (до 3,7 млн дал).