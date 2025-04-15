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Продажи крепкого алкоголя в России упали почти на 15% в I квартале

Ведомости

Объем розничных продаж крепкой алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России в I квартале составил 47,88 млн декалитров (дал). Это на 8,2 млн дал, или 14,7%, меньше результата за аналогичный период 2024 г., пишет «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

В частности, продажи водки упали с 18,37 до 17,05 млн дал (- 7,2%). Продажи напитков крепостью свыше 9% снизились с 29,01 млн до 27,75 млн (- 4,4%).

Ранее в апреле «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщал, что в I квартале было выпущено 19,5 млн дал продукции крепче 9% – на 20,7% меньше в годовом выражении. На 22,7% год к году снизилось производство водки в стране (до 12,8 млн дал). Выпуск коньяка упал на четверть (до 1,4 млн дал), ликеро-водочных изделий – на 9,2% (до 3,6 млн дал). При этом производство вин увеличилось. С января по март выпуск тихих вин вырос на 11,5% (до 8,4 млн дал), игристых – на 15,6% (до 3,7 млн дал).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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