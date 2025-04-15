Продажи крепкого алкоголя в России упали почти на 15% в I квартале

Ранее в апреле «РБК Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщал, что в I квартале было выпущено 19,5 млн дал продукции крепче 9% – на 20,7% меньше в годовом выражении. На 22,7% год к году снизилось производство водки в стране (до 12,8 млн дал). Выпуск коньяка упал на четверть (до 1,4 млн дал), ликеро-водочных изделий – на 9,2% (до 3,6 млн дал). При этом производство вин увеличилось. С января по март выпуск тихих вин вырос на 11,5% (до 8,4 млн дал), игристых – на 15,6% (до 3,7 млн дал).