ФАС выявила картель на 444 млн рублей в торгах для нужд московских госучреждений

В декабре 2024 г. ФАС также заявила о раскрытии картеля при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование» на сумму свыше 2,8 млрд руб. Торги проходили на проектно-изыскательские работы и строительство нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Служба признала ООО «Парк инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей виновными в нарушении антимонопольного законодательства.