ФАС выявила картель на 444 млн рублей в торгах для нужд московских госучреждений
Федеральная антимонопольная служба России выявила картель на сумму более 444 млн руб. на торгах для нужд государственных учреждений Москвы и Московской области. Речь идет о поставке стройматериалов, оборудования, инструментов и спецодежды. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ФАС.
Служба возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении 12 хозяйствующих субъектов. Они подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения.
По данным ФАС, хозсубъекты одерживали победу на торгах с минимальным снижением от начальной максимальной цены контракта. Они использовали схему «таран», которая выражалась в манипулировании ценовыми показателями для победы заранее выбранного участника.
В случае установления вины участникам сговора грозят оборотные штрафы.
В декабре 2024 г. ФАС также заявила о раскрытии картеля при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование» на сумму свыше 2,8 млрд руб. Торги проходили на проектно-изыскательские работы и строительство нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Служба признала ООО «Парк инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей виновными в нарушении антимонопольного законодательства.