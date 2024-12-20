ФАС России раскрыла картель при реализации двух нацпроектов на 2,8 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель при реализации национальных проектов «Демография» и «Образование» на сумму свыше 2,8 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Служба признала ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Они подозревались в сговоре с целью поддержания цен при участии в пяти торгах. По данным ведомства, при участии в аукционах субъекты придерживались недобросовестной стратегии в целях ценовой дезориентации добросовестных участников и обеспечения победы заранее определенного лица. Торги проходили на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
Материалы антимонопольного дела ФАС передаст в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят штрафы.
По данным Минфина, расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов на 1 ноября достигли 2,534 трлн руб., или 80,2% от плана. В частности, исполнение расходов на нацпроекты «Демография» составило 98,2%, «Образование» – 77,2%.
25 апреля президент РФ Владимир Путин назвал повышение рождаемости приоритетной общенациональной задачей для России. Для этого он призвал использовать потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества и СМИ. По словам президента России, инициативы в разных сферах, включая здравоохранение, образование и экономику, должны способствовать этой работе.