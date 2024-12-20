ФАС России раскрыла картель при реализации двух нацпроектов на 2,8 млрд рублей

Служба признала ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Они подозревались в сговоре с целью поддержания цен при участии в пяти торгах. По данным ведомства, при участии в аукционах субъекты придерживались недобросовестной стратегии в целях ценовой дезориентации добросовестных участников и обеспечения победы заранее определенного лица. Торги проходили на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.