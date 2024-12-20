Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ФАС России раскрыла картель при реализации двух нацпроектов на 2,8 млрд рублей

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель при реализации национальных проектов «Демография» и «Образование» на сумму свыше 2,8 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Служба признала ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Они подозревались в сговоре с целью поддержания цен при участии в пяти торгах. По данным ведомства, при участии в аукционах субъекты придерживались недобросовестной стратегии в целях ценовой дезориентации добросовестных участников и обеспечения победы заранее определенного лица. Торги проходили на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Материалы антимонопольного дела ФАС передаст в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят штрафы.

По данным Минфина, расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов на 1 ноября достигли 2,534 трлн руб., или 80,2% от плана. В частности, исполнение расходов на нацпроекты «Демография» составило 98,2%, «Образование» – 77,2%.

25 апреля президент РФ Владимир Путин назвал повышение рождаемости приоритетной общенациональной задачей для России. Для этого он призвал использовать потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества и СМИ. По словам президента России, инициативы в разных сферах, включая здравоохранение, образование и экономику, должны способствовать этой работе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных