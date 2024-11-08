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Минфин: в 2024 году на нацпроекты уже направили 2,5 трлн рублей

Ведомости

Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов на 1 ноября достигли 2,534 трлн руб., или 80,2% от плана. Данные приводятся на сайте Минфина.

В наибольшей степени исполнение расходов пришлось на нацпроекты «Демография» (98,2%), «Здравоохранение» (87,2%), «Культура» (86,3%), «Наука и университеты» (79,3%), «Международная кооперация и экспорт» (78,6%), «Жилье и городская среда» (78,2%), «Производительность труда» (77,3%), «Образование» (77,2%), «Безопасные качественные дороги» (73%), «Экология» (70,3%).

На нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» уже направлено 62,6% бюджетных средств, на «Цифровую экономику России» – 60,1%, на «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 66,2%, на «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)» – 42,3%, на «Беспилотные авиационные системы» – 43,4%.

В начале ноября представители федеральных министерств рассказали о том, как тема семьи фигурирует в национальных проектах, за реализацию которых отвечают ведомства. Соответствующая задача была поставлена президентом Владимиром Путиным. Как писали «Ведомости», в основном чиновники отчитались об уже существующих наработках, добавляя в свою презентацию слово «семья». Исключением стали министерства, которые курируют нацпроекты, нацеленные на работу с семьями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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