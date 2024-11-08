Минфин: в 2024 году на нацпроекты уже направили 2,5 трлн рублей

В начале ноября представители федеральных министерств рассказали о том, как тема семьи фигурирует в национальных проектах, за реализацию которых отвечают ведомства. Соответствующая задача была поставлена президентом Владимиром Путиным. Как писали «Ведомости», в основном чиновники отчитались об уже существующих наработках, добавляя в свою презентацию слово «семья». Исключением стали министерства, которые курируют нацпроекты, нацеленные на работу с семьями.