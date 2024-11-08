Минфин: в 2024 году на нацпроекты уже направили 2,5 трлн рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов на 1 ноября достигли 2,534 трлн руб., или 80,2% от плана. Данные приводятся на сайте Минфина.
В наибольшей степени исполнение расходов пришлось на нацпроекты «Демография» (98,2%), «Здравоохранение» (87,2%), «Культура» (86,3%), «Наука и университеты» (79,3%), «Международная кооперация и экспорт» (78,6%), «Жилье и городская среда» (78,2%), «Производительность труда» (77,3%), «Образование» (77,2%), «Безопасные качественные дороги» (73%), «Экология» (70,3%).
На нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» уже направлено 62,6% бюджетных средств, на «Цифровую экономику России» – 60,1%, на «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» – 66,2%, на «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)» – 42,3%, на «Беспилотные авиационные системы» – 43,4%.
В начале ноября представители федеральных министерств рассказали о том, как тема семьи фигурирует в национальных проектах, за реализацию которых отвечают ведомства. Соответствующая задача была поставлена президентом Владимиром Путиным. Как писали «Ведомости», в основном чиновники отчитались об уже существующих наработках, добавляя в свою презентацию слово «семья». Исключением стали министерства, которые курируют нацпроекты, нацеленные на работу с семьями.