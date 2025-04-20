Россельхознадзор проверит эквадорских производителей бананов
Делегация Россельхознадзора проверит производителей бананов в Эквадоре на предстоящей неделе. Об этом рассказал «РИА Новости» глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.
Инспекция состоится 21-28 апреля. Ведомство проверит процессы, связанные с сертификацией процесса экспорта бананов в Россию. Россельхознадзор также включил в проверку вопросы, касающиеся пестицидов. Саласар пояснил, что поставки в РФ подвергаются усиленному контролю со стороны эквадорских производителей и экспортеров. Речь идет о борьбе с вредителями и болезнями, специальной обработке контейнеров и др.
В феврале 2024 г. Россия приостановила импорт бананов из Эквадора после обнаружения в партиях мухи-горбатки. Это произошло после того, как Эквадор принял решение передать США российскую и советскую технику для дальнейшей ее поставки на Украину. В том же месяце власти южноамериканской страны сообщили, что не станут передавать США военную технику, и Россия сняла запрет на поставку бананов из Эквадора.
В ноябре прошлого года министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут говорила, что в России изучается вопрос о выращивании бананов внутри страны по примеру Казахстана. Она заметила, что сейчас эквадорский банан стоит дешевле, но «все меняется».