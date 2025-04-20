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Россельхознадзор проверит эквадорских производителей бананов

Ведомости

Делегация Россельхознадзора проверит производителей бананов в Эквадоре на предстоящей неделе. Об этом рассказал «РИА Новости» глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.

Инспекция состоится 21-28 апреля. Ведомство проверит процессы, связанные с сертификацией процесса экспорта бананов в Россию. Россельхознадзор также включил в проверку вопросы, касающиеся пестицидов. Саласар пояснил, что поставки в РФ подвергаются усиленному контролю со стороны эквадорских производителей и экспортеров. Речь идет о борьбе с вредителями и болезнями, специальной обработке контейнеров и др.

В феврале 2024 г. Россия приостановила импорт бананов из Эквадора после обнаружения в партиях мухи-горбатки. Это произошло после того, как Эквадор принял решение передать США российскую и советскую технику для дальнейшей ее поставки на Украину. В том же месяце власти южноамериканской страны сообщили, что не станут передавать США военную технику, и Россия сняла запрет на поставку бананов из Эквадора.

В ноябре прошлого года министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут говорила, что в России изучается вопрос о выращивании бананов внутри страны по примеру Казахстана. Она заметила, что сейчас эквадорский банан стоит дешевле, но «все меняется».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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