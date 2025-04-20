Россельхознадзор проверит эквадорских производителей бананов

В феврале 2024 г. Россия приостановила импорт бананов из Эквадора после обнаружения в партиях мухи-горбатки. Это произошло после того, как Эквадор принял решение передать США российскую и советскую технику для дальнейшей ее поставки на Украину. В том же месяце власти южноамериканской страны сообщили, что не станут передавать США военную технику, и Россия сняла запрет на поставку бананов из Эквадора.