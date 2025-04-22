«Северсталь» не будет выплачивать дивиденды за I квартал 2025 года
Совет директоров «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал, сообщается в официальном пресс-релизе компании.
По итогам этого периода «Северсталь» увеличила продажи металлопродукции на 7% в годовом выражении, достигнув 2,66 млн т. Однако выручка компании сократилась на 5% г/г до 178,7 млрд руб. из-за снижения средних цен реализации. Показатель EBITDA также снизился на 40% г/г, составив 39,4 млрд руб., что привело к падению рентабельности по EBITDA до 22% (-13 п. п. г/г).
«В ситуации высокой неопределенности на рынке мы приняли решение не распределять дивиденды за I квартал 2025 г. для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем», – заявил генеральный директор АО «Северсталь менеджмент» Александр Шевелев.
Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров 6 июня 2025 г. Последний раз «Северсталь» выплачивала дивиденды за девять месяцев 2024 г., когда акционеры получили 49,06 руб. на акцию. Финальные дивиденды за 2024 г. компания также не выплатила.
20 декабря 2024 года «Северсталь» допустила сокращение своей инвестиционной программы на ближайший год. В компании отмечали, что высокие процентные ставки в экономике негативно влияют на клиентов, особенно в строительном секторе, который является ключевым потребителем металлопроката в России.