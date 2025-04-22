Газета
Телеграм
/ Бизнес

«Северсталь» не будет выплачивать дивиденды за I квартал 2025 года

Ведомости

Совет директоров «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды за I квартал, сообщается в официальном пресс-релизе компании.

По итогам этого периода «Северсталь» увеличила продажи металлопродукции на 7% в годовом выражении, достигнув 2,66 млн т. Однако выручка компании сократилась на 5% г/г до 178,7 млрд руб. из-за снижения средних цен реализации. Показатель EBITDA также снизился на 40% г/г, составив 39,4 млрд руб., что привело к падению рентабельности по EBITDA до 22% (-13 п. п. г/г).

«В ситуации высокой неопределенности на рынке мы приняли решение не распределять дивиденды за I квартал 2025 г. для обеспечения стабильного финансового положения компании в будущем», – заявил генеральный директор АО «Северсталь менеджмент» Александр Шевелев.

Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров 6 июня 2025 г. Последний раз «Северсталь» выплачивала дивиденды за девять месяцев 2024 г., когда акционеры получили 49,06 руб. на акцию. Финальные дивиденды за 2024 г. компания также не выплатила.

20 декабря 2024 года «Северсталь» допустила сокращение своей инвестиционной программы на ближайший год. В компании отмечали, что высокие процентные ставки в экономике негативно влияют на клиентов, особенно в строительном секторе, который является ключевым потребителем металлопроката в России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных