Luis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России
Французский дом моды Luis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу Роспатента.
В соответствии с соответствующими документами, на территории России бренд намерен производить и реализовывать ювелирные изделия и бижутерию.
Компания подала заявку в октябре 2024 г., Роспатент одобрил ее в апреле. Действие разрешения будет продолжаться до 2034 г.
Французские модные дома, в том числе Louis Vuitton, ушли с российского рынка в 2022 г. из-за обострения украинского конфликта.
22 апреля также стало известно, что южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте как минимум четыре товарных знака. Из документов следует, что теперь автопроизводитель может выпускать автомобили, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи и продавать их в России. Роспатент также одобрил заявки, в которых фигурируют колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для авто.