Минпромторг расширил список косметики из недружественных стран с пошлиной 35%

В то же время для отдельных товаров ввозные пошлины были снижены. Так, на продукцию из Франции в категориях «духи», «туалетная вода» и «средства для волос» теперь будет действовать пошлина в размере 20%, а не 35%. Также из перечня стран, на которые распространяется заградительная мера, исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Отдельные категории продукции из Франции и Италии также выведены из-под действия повышенных ставок.



В декабре 2024 г. «Ведомости» писали, что продажи парфюмерной продукции в России в III квартале 2024 г. снизились в натуральном выражении на 4% к тому же периоду прошлого года. С начала года продажи росли: на 12% в I квартале и на 13% – во II квартале.