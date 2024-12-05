Продажи парфюмерии в России начали снижаться на фоне роста цен

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский обращает внимание также на то, что в этом году отпускной сезон оказался более активным, чем в прошлом. По его мнению, это также повлияло на продажи на российском рынке в июле – сентябре: покупки парфюмерии откладывали на потом. В январе – сентябре 2024 г. россияне совершили 22,5 млн поездок за рубеж – на 7% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщала Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ. Бобровский полагает, что спрос может «перераспределиться» на осенние и зимние месяцы, что даст существенный рост продаж до конца года.