Продажи парфюмерии в России начали снижаться на фоне роста цен

Продажи парфюмерии в России начали снижаться на фоне роста ценЭта продукция в зависимости от вида подорожала на 13-50%
Продажи парфюмерной продукции в России в III квартале 2024 г. снизились в натуральном выражении на 4% к тому же периоду прошлого года. Это следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак»), с которым ознакомились «Ведомости». С начала года продажи росли: на 12% в I квартале и на 13% – во II квартале.
При этом по итогам девяти месяцев динамика остается положительной – рост на 8% год к году.
Снижение продаж в сегменте парфюмерной продукции в июле – сентябре произошло вслед за ростом цен на нее, пишут аналитики ЦРПТ. Сильнее всего за III квартал подорожали духи – на 50% к аналогичному периоду 2023 г. до 1852 руб. за упаковку. Средняя цена флакона туалетной воды составила за отчетный период 1167 руб. (+17%), парфюмерной воды – 2684 руб. (+13%).
Представитель российского парфюмерно-косметического бренда Brocard подтвердил «Ведомостям» тренд подорожания продукции. По его словам, в 2024 г. компания была вынуждена поднять цены на 25-30% из-за ослабления рубля.
С момента введения обязательной маркировки парфюмерной продукции, которая заработала с 1 октября 2020 г., на российский рынок влияли санкции, изменения в логистике и другие факторы, отмечает член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова. Она также подчеркивает, что 70% продаж парфюмерии традиционно приходится на период с сентября по конец марта.
Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский обращает внимание также на то, что в этом году отпускной сезон оказался более активным, чем в прошлом. По его мнению, это также повлияло на продажи на российском рынке в июле – сентябре: покупки парфюмерии откладывали на потом. В январе – сентябре 2024 г. россияне совершили 22,5 млн поездок за рубеж – на 7% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщала Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ. Бобровский полагает, что спрос может «перераспределиться» на осенние и зимние месяцы, что даст существенный рост продаж до конца года.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров напоминает также об эффекте высокой базы: в первом полугодии 2023 г. продажи парфюмерной продукции были заметно слабее, чем в III квартале прошлого года. В целом за 2023 г. российский рынок косметики, парфюмерии и средств для ухода (без учета бытовой химии), по данным «Infoline-аналитики», в денежном выражении вырос более чем на 17% к 2022 г. до 950 млрд руб. с НДС.
Потребители парфюмерии все чаще заказывают продукцию ушедших из России после начала спецоперации иностранных брендов через специальные сервисы, а посылки не подпадают под маркировку и, соответственно, не учитываются в статистике ЦРПТ, добавляет Бобровский. С 2022 г. российский парфюмерный рынок покинули бренды Dior, Guerlain, Lacoste, Guerlain, Kenzo и др., но многие из них сейчас поставляются в РФ в рамках параллельного импорта.
По данным ЦРПТ, импорт всей парфюмерной продукции в РФ за девять месяцев снизился в натуральном выражении на 9,4% к тому же периоду 2023 г. до 41,3 млн упаковок. При этом 59,8% всего объема импорта сейчас приходится на парфюмерную воду. По этому виду продукции наблюдается небольшой рост поставок (+2%). При этом импорт туалетной воды и духов снизился на 8,9% и 75,8% соответственно. Дычева-Смирнова напоминает, что в апреле 2024 г. Россия ввела заградительные пошлины на ввоз парфюмерной продукции. В частности, 35%-ная ввозная пошлина теперь распространяется и на туалетную воду и духи из Польши, добавила она.
Из данных ЦРПТ следует, что спрос постепенно смещается в сторону более дорогой продукции – парфюмерной воды. Доля туалетной воды в продажах снизилась за девять месяцев 2024 г. на 3,5 п. п. в годовом выражении до 39,8%, парфюмерной – увеличилась на 4,1 п. п. до 36,2%. Потребители на фоне роста доходов переходят в более дорогой сегмент парфюмерной продукции, констатирует Бурмистров.
В «Лэтуале» отмечают рост спроса в этом году на российские, турецкие, арабские и корейские бренды. Так, продажи арабских нишевых ароматов за январь – ноябрь увеличились год к году на 16%, турецких – на 38%, сообщил представитель сети. В «Золотом яблоке», «Рив гош», «Иль де ботэ», «Л’Окситан рус», «Улыбке радуги» на запросы «Ведомостей» не ответили.
По статистике, потребители в возрасте от 35 до 50 лет предпочитают дорогие и стойкие варианты парфюмерной продукции, а это – наиболее платежеспособная аудитория, объясняет Дычева-Смирнова. Тенденцию предпочтения покупателями более стойких ароматов подтверждает также представитель «Лэтуаль».
В то же время растет спрос на отечественные бренды. Например, в сети «Лэтуаль» продажи российских ароматов увеличились на 62%, говорит представитель сети. По данным ЦРПТ, за первые три квартала 2024 г. снизилось лишь производство туалетной воды – на 5,3% до 29,6 млн упаковок. Выпуск парфюмерной воды увеличился на 20,3% до 19,6 млн штук, духов произведено в 2,4 раза больше, или 20,7 млн штук.
Парфюмерно-косметический завод «Арома пром» (входит в группу Brocard) работает в 2024 г. на полную мощность, а спрос сейчас значительно превышает возможность его производственных мощностей, отмечает представитель Brocard. По его словам, общий рост продаж продукции бренда за десять месяцев 2024 г. составил 12% «в основном за счет линеек парфюмерии и косметики высшего ценового сегмента».