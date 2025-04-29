Продавцы контактных линз пожаловались в ФАС на низкие цены маркетплейсов
Как выяснили «Ведомости», оптическая ассоциация пожаловалась в ФАС на демпинг маркетплейсов. Производители и продавцы линз считают, что Ozon и Wildberries занижают цены ниже себестоимости, переманивая клиентов. Скидки достигают 30%, из-за чего 35% рынка линз (30 млрд руб.) ушло на маркетплейсы. В 2024 г. они продали более 50% всех упаковок.
Салонные сети теряют доходы и сокращают ассортимент. Например, «Айкрафт оптика» снизила долю линз в продажах с 12% до 6%. В ФАС уже ограничивали скидки маркетплейсов, но штрафы (до 1 млн руб.) для них незначительны.
Wildberries и Ozon отрицают нарушения. Они отмечают, что скидки финансируются из их средств, а продавцы могут отказаться от акций.