«Яковлев» может продлить срок службы Як-40 до 60 лет
ПАО «Яковлев» (входит в «Ростех») планирует увеличить срок эксплуатации пассажирских Як-40 с 50 до 60 лет. Об этом «Ведомостям» сообщили в Росавиации и подтвердили в самой компании.
- Решение связано с потребностью авиакомпаний в этих самолетах. «Яковлев» подаст заявку в Росавиацию, затем Авиарегистр России проверит безопасность эксплуатации. Решение могут принять в декабре 2025 г.
- Як-40 выпускали в 1970-х, производство остановили в 1981 г. Сейчас в России летает около 15 таких машин. Они работают на социальных маршрутах, например, на Дальнем Востоке и Камчатке, где нужны самолеты для коротких взлетно-посадочных полос.
Состояние каждого самолета будет оцениваться индивидуально. Главный критерий – соответствие нормам прочности, ресурса и защиты от коррозии, уточнили в «Яковлеве».
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что авиакомпании ждут новые российские лайнеры – Ил-114-300 и ТВРС-44 «Ладога». Однако их серийное производство начнется только в 2026 г. Ранее срок службы продлевали и другим советским самолетам, например, Ан-24 и Ан-26.