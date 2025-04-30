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«Яковлев» может продлить срок службы Як-40 до 60 лет

Ведомости

ПАО «Яковлев» (входит в «Ростех») планирует увеличить срок эксплуатации пассажирских Як-40 с 50 до 60 лет. Об этом «Ведомостям» сообщили в Росавиации и подтвердили в самой компании.

  • Решение связано с потребностью авиакомпаний в этих самолетах. «Яковлев» подаст заявку в Росавиацию, затем Авиарегистр России проверит безопасность эксплуатации. Решение могут принять в декабре 2025 г.
  • Як-40 выпускали в 1970-х, производство остановили в 1981 г. Сейчас в России летает около 15 таких машин. Они работают на социальных маршрутах, например, на Дальнем Востоке и Камчатке, где нужны самолеты для коротких взлетно-посадочных полос.

  • Состояние каждого самолета будет оцениваться индивидуально. Главный критерий – соответствие нормам прочности, ресурса и защиты от коррозии, уточнили в «Яковлеве».

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что авиакомпании ждут новые российские лайнеры – Ил-114-300 и ТВРС-44 «Ладога». Однако их серийное производство начнется только в 2026 г. Ранее срок службы продлевали и другим советским самолетам, например, Ан-24 и Ан-26.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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