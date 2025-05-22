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Проект нового аэропорта «Архыз» представят на Кавказском инвестиционном форуме

Ведомости

УК «Аэропорты регионов» представит на Кавказском инвестиционном форуме проект нового аэропорта «Архыз», который будет построен в Карачаево-Черкесии, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Форум пройдет с 25 по 27 мая в Минеральных Водах.

Первый аэропорт в регионе будет расположен рядом со станицей Исправная.

Аэродромная инфраструктура, по данным компании, включит в себя взлетно-посадочную полосу длиной 3000 и шириной 45 м, а также перрон на 10 мест стоянок и рулежные дорожки.

УК «Аэропорты регионов»
УК «Аэропорты регионов»

Сейчас УК «Аэропорты регионов» ведет разработку проектной документации, ее планируется завершить к концу 2025 г. Уже готовы планировки терминала, административного здания, зданий технических служб и подразделений, аварийно-спасательной станции, командно-диспетчерского пункта. Разработаны схемы электро-, водо- и газоснабжения комплекса и получены предварительные технические условия на подключение к объектам инженерной инфраструктуры.

В начале марта 2025 г. стало известно, что инвестиции резидентов на всесезонном курорте «Архыз» до 2030 г. составят 68,4 млрд руб. Средства пойдут на создание отелей и гостиничных комплексов, мест для питания и других объектов инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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