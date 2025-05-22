Проект нового аэропорта «Архыз» представят на Кавказском инвестиционном форуме

В начале марта 2025 г. стало известно, что инвестиции резидентов на всесезонном курорте «Архыз» до 2030 г. составят 68,4 млрд руб. Средства пойдут на создание отелей и гостиничных комплексов, мест для питания и других объектов инфраструктуры.