Проект нового аэропорта «Архыз» представят на Кавказском инвестиционном форуме
УК «Аэропорты регионов» представит на Кавказском инвестиционном форуме проект нового аэропорта «Архыз», который будет построен в Карачаево-Черкесии, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Форум пройдет с 25 по 27 мая в Минеральных Водах.
Первый аэропорт в регионе будет расположен рядом со станицей Исправная.
Аэродромная инфраструктура, по данным компании, включит в себя взлетно-посадочную полосу длиной 3000 и шириной 45 м, а также перрон на 10 мест стоянок и рулежные дорожки.
Сейчас УК «Аэропорты регионов» ведет разработку проектной документации, ее планируется завершить к концу 2025 г. Уже готовы планировки терминала, административного здания, зданий технических служб и подразделений, аварийно-спасательной станции, командно-диспетчерского пункта. Разработаны схемы электро-, водо- и газоснабжения комплекса и получены предварительные технические условия на подключение к объектам инженерной инфраструктуры.
В начале марта 2025 г. стало известно, что инвестиции резидентов на всесезонном курорте «Архыз» до 2030 г. составят 68,4 млрд руб. Средства пойдут на создание отелей и гостиничных комплексов, мест для питания и других объектов инфраструктуры.