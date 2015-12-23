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Reuters: автозаводы в Европе могут закрыться из-за дефицита китайских редкоземов

Ведомости

Ограничения на экспорт редкоземельных металлов из Китая могут привести к приостановке производства европейских автомобилей, пишет Reuters.

«Вся автомобильная промышленность в полной панике», – цитирует издание слова генерального директора немецкой компании по производству магнитов Magnosphere Франка Экарда.

Отраслевые эксперты обеспокоены тем, что ситуация с редкоземельными металлами может привести к третьему за пять лет масштабному сбою в производстве автомобилей. Первый был во время пандемии коронавируса, второй – с 2021 по 2023 г. Reuters пишет, что несколько европейских заводов по производству автомобилей уже закрылись.

Сегодня используются редкоземельные металлы для производства множества частей автомобиля: боковых зеркал, стереодинамиков, масляных насосов, стеклоочистителей, датчиков утечки топлива и датчиков торможения, пишет издание.

По данным консалтинговой компании AlixPartners, Китай контролирует до 70% мировой добычи редкоземельных металлов, 85% перерабатывающих мощностей и около 90% производства редкоземельных металлических сплавов и магнитов. У европейских производителей остается мало вариантов, какой источник поставок выбрать.

В апреле КНР в ответ на американские пошлины ввела экспортные ограничения на семь редкоземельных элементов и магнитов. Через несколько недель министерство коммерции Китая одобрило ряд лицензий на экспорт в Европу, но темпы получения разрешений оказались слишком медленными, чтобы удовлетворить спрос. Financial Times со ссылкой на экспертов, экспортеров и китайские промышленные группы сообщала, что эти задержки с выдачей лицензий на экспорт ставят под угрозу поставки материалов, необходимых для производства истребителей и электромобилей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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