В апреле КНР в ответ на американские пошлины ввела экспортные ограничения на семь редкоземельных элементов и магнитов. Через несколько недель министерство коммерции Китая одобрило ряд лицензий на экспорт в Европу, но темпы получения разрешений оказались слишком медленными, чтобы удовлетворить спрос. Financial Times со ссылкой на экспертов, экспортеров и китайские промышленные группы сообщала, что эти задержки с выдачей лицензий на экспорт ставят под угрозу поставки материалов, необходимых для производства истребителей и электромобилей.