Reuters: автозаводы в Европе могут закрыться из-за дефицита китайских редкоземов
Ограничения на экспорт редкоземельных металлов из Китая могут привести к приостановке производства европейских автомобилей, пишет Reuters.
«Вся автомобильная промышленность в полной панике», – цитирует издание слова генерального директора немецкой компании по производству магнитов Magnosphere Франка Экарда.
Отраслевые эксперты обеспокоены тем, что ситуация с редкоземельными металлами может привести к третьему за пять лет масштабному сбою в производстве автомобилей. Первый был во время пандемии коронавируса, второй – с 2021 по 2023 г. Reuters пишет, что несколько европейских заводов по производству автомобилей уже закрылись.
Сегодня используются редкоземельные металлы для производства множества частей автомобиля: боковых зеркал, стереодинамиков, масляных насосов, стеклоочистителей, датчиков утечки топлива и датчиков торможения, пишет издание.
По данным консалтинговой компании AlixPartners, Китай контролирует до 70% мировой добычи редкоземельных металлов, 85% перерабатывающих мощностей и около 90% производства редкоземельных металлических сплавов и магнитов. У европейских производителей остается мало вариантов, какой источник поставок выбрать.
В апреле КНР в ответ на американские пошлины ввела экспортные ограничения на семь редкоземельных элементов и магнитов. Через несколько недель министерство коммерции Китая одобрило ряд лицензий на экспорт в Европу, но темпы получения разрешений оказались слишком медленными, чтобы удовлетворить спрос. Financial Times со ссылкой на экспертов, экспортеров и китайские промышленные группы сообщала, что эти задержки с выдачей лицензий на экспорт ставят под угрозу поставки материалов, необходимых для производства истребителей и электромобилей.