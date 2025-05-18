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FT: задержка с выдачей лицензий КНР грозит проблемами с производством F-35

Ведомости

Задержки с выдачей лицензий на экспорт редкоземельных металлов из Китая ставят под угрозу поставки материалов, необходимых для производства истребителей и электромобилей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов, экспортеров и китайские промышленные группы.

В апреле КНР в ответ на американские пошлины ввела экспортные ограничения на семь редкоземельных элементов и магнитов, которые используются в производстве электромобилей, ветряных турбин и истребителей. Постоянные магниты, в частности, применяются в производстве F-35. Через несколько недель задержек министерство коммерции Китая одобрило ряд лицензий на экспорт в Европу, но темпы получения разрешений оказались слишком медленными, чтобы удовлетворить спрос.

Американские производители, в том числе Tesla, Ford и Lockheed Martin, в ходе брифингов для инвесторов выразили обеспокоенность по поводу экспортных ограничений со стороны КНР. Один из собеседников газеты назвал нынешние задержки неприемлемыми для иностранных производителей. Отмечается, что меры могут привести к долгосрочным сдвигам в цепочках поставок.

12 мая США и Китай по результатам торговой встречи в Женеве договорились о снижении взаимных пошлин сроком на 90 дней. Американский президент Дональд Трамп рассказал, что после заключения торгового соглашения отношения между Вашингтоном и Пекином кардинально изменились. Он также заявил, что, возможно, свяжется с председателем КНР Си Цзиньпином в конце текущей недели.

13 мая США изменили тарифы на экспорт товаров из Китая, снизив их со 120 до 54%. Минимальный фиксированный сбор за отправление не изменится и составит $100.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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