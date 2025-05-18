FT: задержка с выдачей лицензий КНР грозит проблемами с производством F-35

В апреле КНР в ответ на американские пошлины ввела экспортные ограничения на семь редкоземельных элементов и магнитов, которые используются в производстве электромобилей, ветряных турбин и истребителей. Постоянные магниты, в частности, применяются в производстве F-35. Через несколько недель задержек министерство коммерции Китая одобрило ряд лицензий на экспорт в Европу, но темпы получения разрешений оказались слишком медленными, чтобы удовлетворить спрос.