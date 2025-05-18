FT: задержка с выдачей лицензий КНР грозит проблемами с производством F-35
Задержки с выдачей лицензий на экспорт редкоземельных металлов из Китая ставят под угрозу поставки материалов, необходимых для производства истребителей и электромобилей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов, экспортеров и китайские промышленные группы.
В апреле КНР в ответ на американские пошлины ввела экспортные ограничения на семь редкоземельных элементов и магнитов, которые используются в производстве электромобилей, ветряных турбин и истребителей. Постоянные магниты, в частности, применяются в производстве F-35. Через несколько недель задержек министерство коммерции Китая одобрило ряд лицензий на экспорт в Европу, но темпы получения разрешений оказались слишком медленными, чтобы удовлетворить спрос.
Американские производители, в том числе Tesla, Ford и Lockheed Martin, в ходе брифингов для инвесторов выразили обеспокоенность по поводу экспортных ограничений со стороны КНР. Один из собеседников газеты назвал нынешние задержки неприемлемыми для иностранных производителей. Отмечается, что меры могут привести к долгосрочным сдвигам в цепочках поставок.
12 мая США и Китай по результатам торговой встречи в Женеве договорились о снижении взаимных пошлин сроком на 90 дней. Американский президент Дональд Трамп рассказал, что после заключения торгового соглашения отношения между Вашингтоном и Пекином кардинально изменились. Он также заявил, что, возможно, свяжется с председателем КНР Си Цзиньпином в конце текущей недели.
13 мая США изменили тарифы на экспорт товаров из Китая, снизив их со 120 до 54%. Минимальный фиксированный сбор за отправление не изменится и составит $100.