В Госдуму внесли проект о запрете авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади
Авиакомпаниям могут запретить самостоятельно устанавливать нормы ручной клади. Соответствующий законопроект внес в Госдуму сенатор Айрат Гибатдинов, следует из думской электронной базы.
Согласно пояснительной записке, нормы по габариту и весу ручной клади уже учтены в авиационном законодательстве. В связи с этим перевозчик не вправе устанавливать правила, за которые взимает дополнительную плату.
По версии автора инициативы, принятие закона будет воздействовать «исключительно на недобросовестное злоупотребление перевозчиками правом на произвольное установление габаритов ручной клади».
6 июня Щербинский суд Москвы постановил, что авиакомпания «Победа» должна увеличить габариты ручной клади. По версии прокуратуры, авиакомпания злоупотребляет своими правами, создавая видимость выбора для пассажиров при фактическом установлении минимально возможных габаритов. Как указал истец, установленные перевозчиком нормативы нацелены на обход положений закона и ущемляют права пассажиров.
В «Победе» же указали на противоречия в авиационных правилах. В частности, в пунктах 133 и 135 ФАП № 82 содержатся различные требования: с одной стороны, перевозчик обязан обеспечить безопасное размещение ручной клади в салоне, с другой – разрешать провоз дополнительных вещей сверх установленной нормы, в некоторых случаях без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения на борту.
Верховный суд РФ признавал незаконными ограничения «Победы» по габаритам ручной клади еще в начале 2023 г. Суд установил, что компания «искажала норму, накладывая ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель».