Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

В Госдуму внесли проект о запрете авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади

Ведомости

Авиакомпаниям могут запретить самостоятельно устанавливать нормы ручной клади. Соответствующий законопроект внес в Госдуму сенатор Айрат Гибатдинов, следует из думской электронной базы.

Согласно пояснительной записке, нормы по габариту и весу ручной клади уже учтены в авиационном законодательстве. В связи с этим перевозчик не вправе устанавливать правила, за которые взимает дополнительную плату.

По версии автора инициативы, принятие закона будет воздействовать «исключительно на недобросовестное злоупотребление перевозчиками правом на произвольное установление габаритов ручной клади».

6 июня Щербинский суд Москвы постановил, что авиакомпания «Победа» должна увеличить габариты ручной клади. По версии прокуратуры, авиакомпания злоупотребляет своими правами, создавая видимость выбора для пассажиров при фактическом установлении минимально возможных габаритов. Как указал истец, установленные перевозчиком нормативы нацелены на обход положений закона и ущемляют права пассажиров.

В «Победе» же указали на противоречия в авиационных правилах. В частности, в пунктах 133 и 135 ФАП № 82 содержатся различные требования: с одной стороны, перевозчик обязан обеспечить безопасное размещение ручной клади в салоне, с другой – разрешать провоз дополнительных вещей сверх установленной нормы, в некоторых случаях без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения на борту.

Верховный суд РФ признавал незаконными ограничения «Победы» по габаритам ручной клади еще в начале 2023 г. Суд установил, что компания «искажала норму, накладывая ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных