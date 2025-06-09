В Госдуму внесли проект о запрете авиакомпаниям устанавливать нормы ручной клади

В «Победе» же указали на противоречия в авиационных правилах. В частности, в пунктах 133 и 135 ФАП № 82 содержатся различные требования: с одной стороны, перевозчик обязан обеспечить безопасное размещение ручной клади в салоне, с другой – разрешать провоз дополнительных вещей сверх установленной нормы, в некоторых случаях без учета их веса, габаритов и возможности безопасного размещения на борту.