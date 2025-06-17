Гендиректор «Камаза» приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике

ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня. Его ключевой темой в этом году станет «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Программа включает свыше 150 мероприятий. Участие в ней примут участие более 600 российских и зарубежных спикеров. Главным событием станет пленарная сессия, где выступит президент России Владимир Путин вместе с лидерами Боливии и Зимбабве Луисом Арсе и Эммерсоном Мнангагвой.