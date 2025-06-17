Гендиректор «Камаза» приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике
Гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин приедет на ПМЭФ-2025 на беспилотном грузовике «Маяк-2», созданном на базе «Камаза-54901». Об этом говорится в сообщении компании.
Когогин проедет на нем по трассе М11 18 июня.
«Он повторит свой прошлогодний заезд, чтобы лично убедиться в развитии автономной техники «Камаза», – уточнили в организации.
В компании объяснили, что «Маяк-2» является модернизированной версией «Маяка-1». Машина доработана с учетом эксплуатации «Маяка-1» в реальных условиях. Компонентная база, отвечающая за обеспечение автономного движения, также является санкционно устойчивой.
ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня. Его ключевой темой в этом году станет «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Программа включает свыше 150 мероприятий. Участие в ней примут участие более 600 российских и зарубежных спикеров. Главным событием станет пленарная сессия, где выступит президент России Владимир Путин вместе с лидерами Боливии и Зимбабве Луисом Арсе и Эммерсоном Мнангагвой.