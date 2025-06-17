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Гендиректор «Камаза» приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике

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Гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин приедет на ПМЭФ-2025 на беспилотном грузовике «Маяк-2», созданном на базе «Камаза-54901». Об этом говорится в сообщении компании.

Когогин проедет на нем по трассе М11 18 июня.

«Он повторит свой прошлогодний заезд, чтобы лично убедиться в развитии автономной техники «Камаза», – уточнили в организации.

В компании объяснили, что «Маяк-2» является модернизированной версией «Маяка-1». Машина доработана с учетом эксплуатации «Маяка-1» в реальных условиях. Компонентная база, отвечающая за обеспечение автономного движения, также является санкционно устойчивой.

ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня. Его ключевой темой в этом году станет «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Программа включает свыше 150 мероприятий. Участие в ней примут участие более 600 российских и зарубежных спикеров. Главным событием станет пленарная сессия, где выступит президент России Владимир Путин вместе с лидерами Боливии и Зимбабве Луисом Арсе и Эммерсоном Мнангагвой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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