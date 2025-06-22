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Основатель FedEx Фред Смит скончался в возрасте 80 лет

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Фредерик Смит, основавший в 1971 г. службу доставки FedEx, скончался на 81-м году жизни. Об этом пишет Bloomberg.

«С глубокой печалью и тяжелым сердцем сообщаю, что Фредерик У. Смит, наш основатель и исполнительный председатель, скончался сегодня утром», – сообщил генеральный директор Радж Субраманиам.

Идея создания авиасети доставки пришла Смиту еще в 1965 г. во время учебы в Йельском университете. После службы во Вьетнаме он убедил инвесторов поддержать проект, превратившийся в глобальную логистическую компанию с годовым оборотом $80 млрд.

Первые годы FedEx балансировала на грани банкротства, ставя под удар состояние семьи Смита. Несмотря на революцию в отрасли, Смиту не удалось достичь своей цели – превзойти продажи своего главного конкурента, UPS. На момент смерти он оставался крупнейшим индивидуальным акционером FedEx с 8% акций. Его сын, Ричард У. Смит, остается генеральным директором авиаподразделения FedEx.

Издание отмечает, что Смит радикально изменил отрасль, внедрив услугу ночной доставки. Однако с бумом электронной коммерции, особенно Amazon, FedEx пришлось адаптироваться к новым реалиям. Пандемия COVID-19 стала испытанием, но FedEx сыграла ключевую роль в доставке средств защиты и вакцин, укрепив свои позиции на рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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