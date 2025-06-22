Основатель FedEx Фред Смит скончался в возрасте 80 лет

Первые годы FedEx балансировала на грани банкротства, ставя под удар состояние семьи Смита. Несмотря на революцию в отрасли, Смиту не удалось достичь своей цели – превзойти продажи своего главного конкурента, UPS. На момент смерти он оставался крупнейшим индивидуальным акционером FedEx с 8% акций. Его сын, Ричард У. Смит, остается генеральным директором авиаподразделения FedEx.