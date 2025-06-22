Основатель FedEx Фред Смит скончался в возрасте 80 лет
Фредерик Смит, основавший в 1971 г. службу доставки FedEx, скончался на 81-м году жизни. Об этом пишет Bloomberg.
«С глубокой печалью и тяжелым сердцем сообщаю, что Фредерик У. Смит, наш основатель и исполнительный председатель, скончался сегодня утром», – сообщил генеральный директор Радж Субраманиам.
Идея создания авиасети доставки пришла Смиту еще в 1965 г. во время учебы в Йельском университете. После службы во Вьетнаме он убедил инвесторов поддержать проект, превратившийся в глобальную логистическую компанию с годовым оборотом $80 млрд.
Первые годы FedEx балансировала на грани банкротства, ставя под удар состояние семьи Смита. Несмотря на революцию в отрасли, Смиту не удалось достичь своей цели – превзойти продажи своего главного конкурента, UPS. На момент смерти он оставался крупнейшим индивидуальным акционером FedEx с 8% акций. Его сын, Ричард У. Смит, остается генеральным директором авиаподразделения FedEx.
Издание отмечает, что Смит радикально изменил отрасль, внедрив услугу ночной доставки. Однако с бумом электронной коммерции, особенно Amazon, FedEx пришлось адаптироваться к новым реалиям. Пандемия COVID-19 стала испытанием, но FedEx сыграла ключевую роль в доставке средств защиты и вакцин, укрепив свои позиции на рынке.