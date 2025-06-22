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В Тульской области проведут международный промышленный форум «Инженеры будущего»

Ведомости

IV Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» пройдет в Тульской области с 23 июня по 3 июля. Форум станет образовательной площадкой для молодых специалистов предприятий, руководителей структурных подразделений, студентов и аспирантов технических вузов. Ожидается около 1000 участников из 56 регионов России и более 70 зарубежных стран, включая государства-партнеры и члены БРИКС.

Программа форума включает образовательные курсы корпоративных университетов, дискуссии по вопросам технологического развития страны и практическую работу над проектами для реального сектора экономики. В обучении примут участие представители 300 промышленных предприятий и 30 ведущих технических вузов.

Семидневную программу составят четыре блока мероприятий: образовательные модули по ключевым направлениям технологического суверенитета, деловые встречи с участием федеральных и региональных экспертов, междисциплинарный модуль, а также спортивные и культурные события. В общей сложности запланировано более 650 мероприятий. Особенностью этого года станет введение новых образовательных направлений, включая курсы по навигации, искусственному интеллекту в робототехнике и наукоемким технологиям в машиностроении. Также будет представлен обновленный междисциплинарный модуль, охватывающий квантовые технологии, криогенику и композитные материалы.

Впервые в рамках форума организована специальная смена «Инженеры будущего. Первые» для подростков 12–17 лет на базе лагеря «Звездный». Участников ждут экскурсии на ведущие предприятия региона, включая «Тулажелдормаш», НПО «Стрела» и завод «Октава».

Торжественное открытие 24 июня будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе – интерактивные патриотические мероприятия и военно-исторический мюзикл по мотивам произведения Бориса Васильева.

В рамках форума будут представлены более 70 экспонатов оборонно-промышленных предприятий региона, а также продукция местных производителей. По инициативе губернатора Дмитрия Миляева форум посетят бойцы спецоперации – участники региональной программы «Герой 71».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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