В Тульской области проведут международный промышленный форум «Инженеры будущего»
IV Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» пройдет в Тульской области с 23 июня по 3 июля. Форум станет образовательной площадкой для молодых специалистов предприятий, руководителей структурных подразделений, студентов и аспирантов технических вузов. Ожидается около 1000 участников из 56 регионов России и более 70 зарубежных стран, включая государства-партнеры и члены БРИКС.
Программа форума включает образовательные курсы корпоративных университетов, дискуссии по вопросам технологического развития страны и практическую работу над проектами для реального сектора экономики. В обучении примут участие представители 300 промышленных предприятий и 30 ведущих технических вузов.
Семидневную программу составят четыре блока мероприятий: образовательные модули по ключевым направлениям технологического суверенитета, деловые встречи с участием федеральных и региональных экспертов, междисциплинарный модуль, а также спортивные и культурные события. В общей сложности запланировано более 650 мероприятий. Особенностью этого года станет введение новых образовательных направлений, включая курсы по навигации, искусственному интеллекту в робототехнике и наукоемким технологиям в машиностроении. Также будет представлен обновленный междисциплинарный модуль, охватывающий квантовые технологии, криогенику и композитные материалы.
Впервые в рамках форума организована специальная смена «Инженеры будущего. Первые» для подростков 12–17 лет на базе лагеря «Звездный». Участников ждут экскурсии на ведущие предприятия региона, включая «Тулажелдормаш», НПО «Стрела» и завод «Октава».
Торжественное открытие 24 июня будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе – интерактивные патриотические мероприятия и военно-исторический мюзикл по мотивам произведения Бориса Васильева.
В рамках форума будут представлены более 70 экспонатов оборонно-промышленных предприятий региона, а также продукция местных производителей. По инициативе губернатора Дмитрия Миляева форум посетят бойцы спецоперации – участники региональной программы «Герой 71».