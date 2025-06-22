В Тульской области проведут международный промышленный форум «Инженеры будущего»

Семидневную программу составят четыре блока мероприятий: образовательные модули по ключевым направлениям технологического суверенитета, деловые встречи с участием федеральных и региональных экспертов, междисциплинарный модуль, а также спортивные и культурные события. В общей сложности запланировано более 650 мероприятий. Особенностью этого года станет введение новых образовательных направлений, включая курсы по навигации, искусственному интеллекту в робототехнике и наукоемким технологиям в машиностроении. Также будет представлен обновленный междисциплинарный модуль, охватывающий квантовые технологии, криогенику и композитные материалы.