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ГК «Эфко» получила согласие ФАС на покупку 100% производителя «Олейны»

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Группа компаний «Эфко» получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение 100% ООО «Масленица» (бывший актив Bunge в России) у Exoil Group. Речь идет о предприятии, расположенном в Каширском районе Воронежской области.

В рамках сделки «Эфко» приобретает маслоэкстракционный завод с производственной мощностью 2100 т в сутки, а также права на торговые марки «Олейна» и Ideal. «В 2024 г. эти марки занимали 9% доли рынка в России», – пояснил исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов.

В компании планируют увеличить мощности завода до 2600 т переработки подсолнечника в сутки. Это приведет к росту спроса на масличные культуры в регионе на 180 000 т в год.

По словам Иванова, после интеграции этих брендов с портфелем «Эфко», куда уже входят «Слобода» и Altero, доля компании на рынке вырастет до 27%. Производство новых марок будет осуществляться, в том числе, на площадке в Тольятти.

16 апреля сообщалось, что группа «Эфко» стала совладельцем производителя масла «Олейна». По оценкам экспертов, покупка более 30% акций «Масленицы» могла обойтись компании в сумму до 20 млрд руб.

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