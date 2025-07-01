Погрузка на РЖД достигла 554,5 млн тонн за полгода

Существенные потери в объемах связаны с непредъявлением грузов по уже согласованным заявкам на перевозку. В первом полугодии отправители отказались от погрузки 5,4 млн т угля в направлении портов Северо-Запада и от 2,1 млн т в направлении портов Юга. В связи с этим были на 0,82 млн т недовыполнены параметры договора по вывозу угля из Кузбасса на Восток.