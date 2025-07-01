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Погрузка на РЖД достигла 554,5 млн тонн за полгода

Ведомости

Погрузка на сети РЖД за первое полугодие 2025 г. снизилась на 7,6% год к году до 554,5 млн т. При этом июньский показатель составил 89,3 млн т (на 9,2% меньше год к году), говорится в сообщении компании.

Уточняется, что погрузка удобрений в январе – июне увеличилась до нового рекордного уровня, прибавив 4,8% в годовом исчислении. В первую очередь речь об экспорте, где рост составил 27,9%.

На 2,6% увеличилась отправка грузов по восточному направлению. Обеспечен рост перевозок и угля (+2,3%), и неугольных грузов (+3,5%). В частности, речь об удобрениях (+75,3%), черных металлах (+1,2%), железной руде (+14,3%) и прочих грузах высокого передела, транспортируемых в контейнерах (+7,9%).

В компании также сообщили о снижении погрузки строительных грузов (-19,7%), черных металлов (-25,8%) и металлолома (-31,8%). Это связано со сжатием спроса на внутреннем рынке в целом по сети РЖД. Из-за ремонтов на ряде НПЗ упала отгрузка нефтяных грузов (-5%).

Отрицательная динамика в экспорте объясняется снижением предъявления зерновых грузов (-57,1%) из-за сокращения валового сбора, а также каменного угля (-2,5%) в связи со снижением мировых котировок.

Существенные потери в объемах связаны с непредъявлением грузов по уже согласованным заявкам на перевозку. В первом полугодии отправители отказались от погрузки 5,4 млн т угля в направлении портов Северо-Запада и от 2,1 млн т в направлении портов Юга. В связи с этим были на 0,82 млн т недовыполнены параметры договора по вывозу угля из Кузбасса на Восток.

18 июня «Ведомости» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов писали, что с января по май 2025 г. экспорт угля из России перешел к росту вопреки неблагоприятной конъюнктуре рынка. Поставки за рубеж выросли на 1% в годовом выражении до 81,3 млн т. Рост поставок объяснялся увеличением экспорта в Китай и Турцию, а также развитием трейдинга.

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