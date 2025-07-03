Акционеры «Южуралзолота» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год
ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) не станет выплачивать дивиденды за 2024 г. Решение было принято на общем собрании акционеров, говорится в сообщении компании на сервере раскрытия корпоративной информации.
«Чистую прибыль общества по результатам 2024 г. не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям общества по итогам деятельности общества в 2024 г. не объявлять и не выплачивать», – указано в сообщении.
30 мая Совет директоров группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 2024 г.
5 мая »Коммерсантъ» писал, что ЮГК выплатила владельцам облигаций 141,2 млн руб. процентов. Обладатели ценных бумаг получили доход за второй купонный период 2025 г. – с 3 апреля по 3 мая. В общей сложности ЮГК выплатила проценты по 2 млн ценных бумаг по 70,6 руб. на каждую.
В конце марта ЮГК отчиталось о существенном ухудшении финансовых показателей за 2024 г. Ее чистый убыток достиг 7,2 млрд руб., а выручка по РСБУ упала почти на 26% – до 25 млрд руб. Причиной убытков стала временная приостановка производства в рамках Уральского хаба. Магнитогорская природоохранная прокуратура подала иски к компании с требованием взыскания вреда, причиненного почве и водным ресурсам.