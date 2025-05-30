СД «Южуралзолота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) принял решение рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 г. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
Окончательное решение по данному вопросу будет принято на годовом собрании акционеров, запланированном на 30 июня. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании, установлена на 6 июня.
5 мая стало известно, что ЮГК выполнила обязательства перед владельцами облигаций, выплатив им 141,2 млн руб. процентов за второй купонный период 2024 г. – с 3 апреля по 3 мая. Всего проценты были выплачены по 2 млн облигаций, при этом на каждую ценную бумагу пришлось по 70,6 руб. К 5 мая, последнему дню исполнения обязательств, все держатели облигаций получили причитающиеся средства в полном объеме.
31 марта компания отчиталась о значительном ухудшении финансовых показателей за 2024 г. Чистый убыток ЮГК вырос до 7,2 млрд руб., а выручка по РСБУ снизилась почти на 26%, достигнув 25 млрд руб. Причиной убытков стала временная приостановка производства в рамках Уральского хаба. Магнитогорская природоохранная прокуратура подала иски к компании с требованием взыскания вреда, причиненного почве и водным ресурсам.