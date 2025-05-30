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СД «Южуралзолота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

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Совет директоров группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) принял решение рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 г. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на годовом собрании акционеров, запланированном на 30 июня. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании, установлена на 6 июня.

5 мая стало известно, что ЮГК выполнила обязательства перед владельцами облигаций, выплатив им 141,2 млн руб. процентов за второй купонный период 2024 г. – с 3 апреля по 3 мая. Всего проценты были выплачены по 2 млн облигаций, при этом на каждую ценную бумагу пришлось по 70,6 руб. К 5 мая, последнему дню исполнения обязательств, все держатели облигаций получили причитающиеся средства в полном объеме.

31 марта компания отчиталась о значительном ухудшении финансовых показателей за 2024 г. Чистый убыток ЮГК вырос до 7,2 млрд руб., а выручка по РСБУ снизилась почти на 26%, достигнув 25 млрд руб. Причиной убытков стала временная приостановка производства в рамках Уральского хаба. Магнитогорская природоохранная прокуратура подала иски к компании с требованием взыскания вреда, причиненного почве и водным ресурсам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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