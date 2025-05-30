СД «Южуралзолота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

5 мая стало известно, что ЮГК выполнила обязательства перед владельцами облигаций, выплатив им 141,2 млн руб. процентов за второй купонный период 2024 г. – с 3 апреля по 3 мая. Всего проценты были выплачены по 2 млн облигаций, при этом на каждую ценную бумагу пришлось по 70,6 руб. К 5 мая, последнему дню исполнения обязательств, все держатели облигаций получили причитающиеся средства в полном объеме.