«Иль де Ботэ» попросил скидки на аренду у операторов ТЦ

В декабре 2024 г. «Ведомости» писали со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак»), что продажи парфюмерной продукции в России в III квартале 2024 г. упали в натуральном выражении на 4% к тому же периоду прошлого года. С начала прошлого года продажи росли: на 12% в I квартале и на 13% – во II квартале. При этом по итогам девяти месяцев динамика оставалась положительной – рост на 8% в годовом выражении.