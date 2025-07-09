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«Иль де Ботэ» попросил скидки на аренду у операторов ТЦ

Ведомости

Бьюти-ритейлер «Иль де Ботэ» попросил операторов торговых центров снизить арендные ставки почти в два раза для своих площадок. На такой шаг компанию побудило снижение продаж из-за высокой конкуренции и стремление сократить расходы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

По словам одного из собеседников издания, ритейлер может закрыть магазины в тех локациях, где не удастся договориться о скидках.

Как отметил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, необходимость запрашивать скидки у владельцев торговых центров связана с падением продаж из-за конкуренции с такими крупными игроками, как «Золотое яблоко» и «Лэтуаль». Согласно данным СПАРК, в 2024 г. выручка «Иль де Ботэ» сократилась на 5%, составив 8,23 млрд руб. При этом чистая прибыль достигла 1 млрд руб., тогда как годом ранее компания получила убыток в размере 1,5 млрд руб.

Еще одной причиной, которая могла подтолкнуть бьюти-ритейлера к этому шагу, мог стать существенный рост затрат на импорт и логистику, а также снижение спроса из-за ухода ряда иностранных брендов, отмечает операционный директор сети ТРК «Парк хаус» Елена Енина. При этом арендные ставки в московских торговых галереях увеличиваются умеренно. По данным консалтинговой компании NF Group, по итогам I квартала 2025 г. они составляли 9000–25 000 руб. за квадратный метр в год.

По словам управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, в последнее время арендаторы все чаще просят снизить арендную ставку из-за слишком высокой конкуренции с маркетплейсами. Это, в частности, привело к тому, что выручка многих брендов за последний год упала на 25–40%, отмечает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. При этом арендные платежи традиционно занимают 10-15% от общего дохода арендаторов. Однако, как поясняет Люлин, торговым сетям зачастую выгоднее добиваться снижения арендной ставки, чем сокращать другие статьи расходов.

В декабре 2024 г. «Ведомости» писали со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак»), что продажи парфюмерной продукции в России в III квартале 2024 г. упали в натуральном выражении на 4% к тому же периоду прошлого года. С начала прошлого года продажи росли: на 12% в I квартале и на 13% – во II квартале. При этом по итогам девяти месяцев динамика оставалась положительной – рост на 8% в годовом выражении.

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