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РБК: Торбахов перестал быть владельцем контрольного пакета акций «Вымпелкома»

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Александр Торбахов больше не является владельцем контрольного пакета акций «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и бенефициаром компании «Коперник-инвест 3», которой принадлежит сотовый оператор, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Об этом изданию рассказали инвестбанкир, знающий об изменениях в составе акционеров, и близкий к компании источник, информацию также подтвердил собеседник, близкий к совладельцам «Вымпелкома». Один из собеседников РБК уточнил, что долю Торбахова в капитале «Коперник-инвест 3» распределили среди других совладельцев.

В начале июня суд Брянской области арестовал активы Торбахова на 1,6 млрд руб. для взыскания долгов по делу о банкротстве Унечского завода тугоплавких металлов, писал РБК. Бенефициарами завода в материалах дела были названы Торбахов и его партнеры по бизнесу. Владельцы и бенефициары АО «Коперник-инвест 3», которое контролирует 100% «Вымпелкома», в ЕГРЮЛе были скрыты. Источники РБК полагали, что в АО «Коперник-инвест 3» в скором времени сменятся владельцы.

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