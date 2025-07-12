РБК: Торбахов перестал быть владельцем контрольного пакета акций «Вымпелкома»

В начале июня суд Брянской области арестовал активы Торбахова на 1,6 млрд руб. для взыскания долгов по делу о банкротстве Унечского завода тугоплавких металлов, писал РБК. Бенефициарами завода в материалах дела были названы Торбахов и его партнеры по бизнесу. Владельцы и бенефициары АО «Коперник-инвест 3», которое контролирует 100% «Вымпелкома», в ЕГРЮЛе были скрыты. Источники РБК полагали, что в АО «Коперник-инвест 3» в скором времени сменятся владельцы.