РФ заняла 15-е место в Европе по доступности бензина
Россия занимает 15-ю строчку в рейтинге по доступности бензина в Европе. Исследование провело «РИА Новости».
На первое место вышел Люксембург, жители которого могут позволить себе купить на свои средние зарплаты более 2800 л бензина. По европейским меркам стоимость топлива в этой стране невысокая, но зарплаты считаются одними из самых больших в Европе. На второй позиции находится Великобритания с показателем 2500 л. В топ-5 рейтинга также вошли Норвегия, Австрия и Ирландия. Здесь жители могут купить на свои среднемесячные зарплаты свыше 2200 л бензина. Место России оказалось между Испанией и Казахстаном. Россияне способны приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1360 л 95-го бензина.
На последней строчке расположилась Молдавия – здесь люди могут купить только 546 л топлива. На нижних позициях рейтинга также находятся Румыния, Латвия, Словакия, Венгрия и Хорватия. Жители этих стран могут приобрести на свои зарплаты менее 800 л бензина.
24 июля «Ведомости» со ссылкой на сайт Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи сообщали, что стоимость бензина «Премиум-95» в ходе торгов превысила 76 300 руб. за тонну, вплотную приблизившись к рекордному показателю сентября 2023 г. На биржевых торгах был зафиксирован рост цены бензина АИ-95 на 0,41% до уровня 76 330 руб. за тонну.