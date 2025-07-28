РФ заняла 15-е место в Европе по доступности бензина

На первое место вышел Люксембург, жители которого могут позволить себе купить на свои средние зарплаты более 2800 л бензина. По европейским меркам стоимость топлива в этой стране невысокая, но зарплаты считаются одними из самых больших в Европе. На второй позиции находится Великобритания с показателем 2500 л. В топ-5 рейтинга также вошли Норвегия, Австрия и Ирландия. Здесь жители могут купить на свои среднемесячные зарплаты свыше 2200 л бензина. Место России оказалось между Испанией и Казахстаном. Россияне способны приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1360 л 95-го бензина.