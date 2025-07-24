Биржевая стоимость бензина АИ-95 приблизилась к историческому максимуму
Цена на бензин «Премиум-95» в ходе торгов превысила 76 300 руб. за тонну, вплотную приблизившись к рекордному показателю сентября 2023 г. Данные отображаются на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
На биржевых торгах зафиксирован рост цены бензина АИ-95 на 0,41% до уровня 76 330 руб. за тонну. Текущие котировки находятся вблизи абсолютного рекорда, установленного в сентябре 2023 г. на отметке 76 876 руб. за тонну.
Кроме того, бензин АИ-92 снизился на 0,45% до 66 301 руб. за тонну, летнее дизельное топливо подешевело на 0,17% до 58 509 руб. В то же время авиатопливо подорожало на 2,75% до 71 843 руб., топочный мазут вырос на 3,08% до 25 355 руб., а сжиженные углеводородные газы прибавили 3,16%, достигнув 18 192 руб. за тонну.
9 июля вице-премьер Александр Новак заявлял о возможности полного запрета экспорта бензина, включая поставки нефтеперерабатывающими компаниями. Он также отмечал, что ведомства в дальнейшем будут следить за ситуацией на топливном рынке.
27 февраля правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 31 августа, запрет не коснулся поставок от производителей нефтепродуктов.