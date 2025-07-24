Биржевая стоимость бензина АИ-95 приблизилась к историческому максимуму

Кроме того, бензин АИ-92 снизился на 0,45% до 66 301 руб. за тонну, летнее дизельное топливо подешевело на 0,17% до 58 509 руб. В то же время авиатопливо подорожало на 2,75% до 71 843 руб., топочный мазут вырос на 3,08% до 25 355 руб., а сжиженные углеводородные газы прибавили 3,16%, достигнув 18 192 руб. за тонну.