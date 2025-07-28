Число отдыхающих в Анапе снизилось на 76% в июле

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание с представителями санаторно-курортного сектора Анапы. На встрече Кондратьев представил статистику, по которой сейчас в Анапе пребывает менее 24 000 туристов, тогда как в тот же период прошлого года этот показатель составлял около 100 000 человек. Это привело к снижению средней заполняемости гостиниц до 30%.