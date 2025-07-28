Число отдыхающих в Анапе снизилось на 76% в июле
В Анапе отметили снижение числа отдыхающих в июле на 76% год к году. Об этом сообщила администрация Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание с представителями санаторно-курортного сектора Анапы. На встрече Кондратьев представил статистику, по которой сейчас в Анапе пребывает менее 24 000 туристов, тогда как в тот же период прошлого года этот показатель составлял около 100 000 человек. Это привело к снижению средней заполняемости гостиниц до 30%.
В Анапе функционирует 950 отелей и гостиниц из почти 1600. По системе «все включено» работают 68 объектов.
«Это серьезная проблема, которая не может не вызывать беспокойства. Мы не имеем право оставить людей один на один с проблемой, поэтому с первых дней чрезвычайной ситуации поддерживаем организации санаторно-курортной отрасли», – сказал он.
15 декабря 2024 г. в Черном море в результате крушения двух танкеров, перевозивших по 4000 т мазута каждый, произошел масштабный разлив нефтепродуктов. По информации Роспотребнадзора, часть прибрежной зоны остается непригодной для отдыха из-за остаточного загрязнения нефтепродуктами.
Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) в мае призвал власти освободить туриндустрию в Анапе от уплаты налогов и неналоговых платежей в 2025 г. Еще одна предлагаемая мера поддержки – предоставление субсидий и беспроцентных кредитов малым и средним предприятиям для компенсации части расходов на зарплаты постоянному персоналу.