Путин подписал закон о переходном периоде для маркировки «эко» до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий переходной период до 1 сентября 2030 г., в течение которого производители смогут использовать при маркировке товаров обозначения «эко», «био», «экологически чистый» и аналогичные без обязательного подтверждения соответствия требованиям к органической продукции. Документ опубликован на сайте опубликования правовых актов.
Ранее закон №367-ФЗ, который начнет действовать с 1 сентября 2025 г., запрещал использование таких терминов в маркировке без прохождения специальной сертификации. Согласно ему, подобные обозначения могли применяться только к продукции, полностью соответствующей требованиям закона «Об органической продукции». Это включает производство без применения пестицидов, синтетических удобрений, кормовых добавок и ГМО.
Новый закон временно смягчает эти правила, позволяя бизнесу адаптироваться: производители смогут либо начать выпуск продукции, соответствующей стандартам органики, либо внести изменения в товарные знаки, исключив из них спорные формулировки. Он вступает в силу со дня официального опубликования.
Переходный период продлится до сентября 2030 г., после чего использование слов «эко», «био», «зеленый» и других, указывающих на экологичность продукции, будет возможно только при наличии подтверждающей сертификации.