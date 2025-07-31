Путин подписал закон о переходном периоде для маркировки «эко» до 2030 года

Ранее закон №367-ФЗ, который начнет действовать с 1 сентября 2025 г., запрещал использование таких терминов в маркировке без прохождения специальной сертификации. Согласно ему, подобные обозначения могли применяться только к продукции, полностью соответствующей требованиям закона «Об органической продукции». Это включает производство без применения пестицидов, синтетических удобрений, кормовых добавок и ГМО.