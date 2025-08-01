Россия установила рекорд поставок газа в Европу по «Турецкому потоку» в июле

С начала года поставки российского газа по «Турецкому потоку» в европейские страны составили 9,91 млрд куб. м – на 6,9 % больше, чем за аналогичный период 2024 г. Среднесуточная прокачка в июле достигла 51,4 млн куб. м – это на 37 % выше июньского уровня и на 5% больше показателя июля прошлого года.