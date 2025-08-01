Россия установила рекорд поставок газа в Европу по «Турецкому потоку» в июле
Экспорт российского газа в Европу по газопроводу «Турецкий поток» в июле достиг максимального значения с начала эксплуатации маршрута – 1,59 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
По сравнению с июнем объем поставок вырос на 41%, а в годовом выражении – на 5%. Это стало новым абсолютным рекордом с момента запуска трубопровода в январе 2020 г. Предыдущий максимум был зафиксирован в январе 2025 г. и составлял 1,56 млрд куб. м.
С начала года поставки российского газа по «Турецкому потоку» в европейские страны составили 9,91 млрд куб. м – на 6,9 % больше, чем за аналогичный период 2024 г. Среднесуточная прокачка в июле достигла 51,4 млн куб. м – это на 37 % выше июньского уровня и на 5% больше показателя июля прошлого года.
Газопровод мощностью 31,5 млрд куб. м проходит по дну Черного моря из России в Турцию и обеспечивает газом как турецкий рынок, так и страны Южной и Юго-Восточной Европы. На фоне остановки транзита через Украину «Турецкий поток» остается единственным активным маршрутом экспорта российского газа в ЕС.
В первом полугодии совокупная добыча газа в России снизилась на 3,3% до 334,8 млрд куб. м. А добыча природного газа снизилась на 2,7% г/г, составив 284,5 млрд куб. м.