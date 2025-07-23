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Главная / Бизнес /

Россия снизила добычу газа в первом полугодии на 3,3%

Ведомости

Россия снизила суммарную добычу газа в первом полугодии на 3,2%. Уровень добычи за январь – июнь 2025 г. составил 334,8 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата.

Добыча природного газа снизилась на 2,7% г/г, составив 284,5 млрд куб. м. Добыча попутного нефтяного газа сократилась на 5,7%, составив 50,8 млрд куб. м. Порядка 12,3 млрд куб. м попутного газа было сожжено на факельных установках. Это на 6,8% больше аналогичного периода 2024 г.

Вице-премьер Александр Новак сообщал в январе, что экспорт газа из России по трубопроводам в 2024 г. превысил 119 млрд куб. м. Показатель на 16% превышает экспорт в 2023 г. Добыча газа тогда составила 685 млрд куб. м, что примерно на 8% больше, чем в 2023 г.

Новак отмечал, что восстановление добычи после сокращения в предыдущие два года связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспортных поставок.

С 1 января 2025 г. российский газ перестал поступать в Европу через территорию Украины. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» не стали продлевать соглашение. Основным маршрутом экспорта газа из России в Европу стал «Турецкий поток».

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