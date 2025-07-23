Россия снизила добычу газа в первом полугодии на 3,3%

Вице-премьер Александр Новак сообщал в январе, что экспорт газа из России по трубопроводам в 2024 г. превысил 119 млрд куб. м. Показатель на 16% превышает экспорт в 2023 г. Добыча газа тогда составила 685 млрд куб. м, что примерно на 8% больше, чем в 2023 г.