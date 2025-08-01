Чистый убыток «Яковлев» в первом полугодии составил больше 4 млрд рублей

30 апреля сообщалось, что «Яковлев» планирует увеличить предельный срок эксплуатации самолетов Як-40 с 50 до 60 лет. Как пояснили в компании, для этого каждый самолет будет проходить индивидуальную оценку – с учетом состояния конструкции, уровня прочности и степени коррозии.