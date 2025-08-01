Чистый убыток «Яковлев» в первом полугодии составил больше 4 млрд рублей
ПАО «Яковлев» завершило первое полугодие 2025 г. с чистым убытком в 4,06 млрд руб. по РСБУ. Такие данные содержатся в опубликованной финансовой отчетности компании.
Другие ключевые показатели, включая выручку, себестоимость и долговую нагрузку, не раскрываются – к этим сведениям ограничен доступ в соответствии с действующим законодательством.
ПАО «Яковлев» входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» «Ростеха». В его структуру входят одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, Иркутский авиационный завод, а также компании «Аэрокомпозит», «РАпарт» и «РАТА». Предприятие выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, ведет разработку пассажирского лайнера МС-21 и импортозамещенной версии Superjet 100.
30 апреля сообщалось, что «Яковлев» планирует увеличить предельный срок эксплуатации самолетов Як-40 с 50 до 60 лет. Как пояснили в компании, для этого каждый самолет будет проходить индивидуальную оценку – с учетом состояния конструкции, уровня прочности и степени коррозии.