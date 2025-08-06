Минпромторг и ведущие ритейлеры разрабатывают стандарт на готовую еду
Уточняется, что уже разработан и введен в действие с 1 июня 2025 г. ГОСТ Р 55889-2024. Он адаптирует требования системы управления безопасностью пищевой продукции (ХАССП) для производителей готовой еды.
«С целью упорядочивания работы фабрик-кухонь и кулинарий мы совместно с Роскачеством разработали ГОСТ. Уверен, что наша работа с бизнесом повысит прозрачность процессов и выведет сферу "готовой еды" на новый уровень», – отметил Чекушов.
Как подчеркнули в Минпромторге, закрепление понятия «готовая еда» в правовом поле позволит уточнить требования к ее безопасности с учетом особенностей сырья, способов приготовления и хранения.