Минпромторг и ведущие ритейлеры разрабатывают стандарт на готовую еду

Минпромторг России совместно с крупнейшими торговыми сетями, среди которых «Магнит», X5 Group, «Вкусвилл», «Лента» и «Яндекс.Лавка», работает над созданием стандарта на готовую еду. Об этом стало известно по итогам визита замглавы ведомства Романа Чекушова на фабрику-кухню «Азбуки вкуса».