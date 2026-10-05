Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS168,65+1,02%CNY Бирж.12,585+0,7%IMOEX2 294,48+0,76%RTSI865,8+0,76%RGBI111,3+0,1%RGBITR764,72+0,2%
Главная / Бизнес /

Хоккеист Овечкин запустит свой бренд пива Ovi

Инна Шульгина

До конца 2026 г. хоккеист Александр Овечкин запустит в России новый бренд пива Ovi. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «Пивоварни Бочкарев».

В линейку Ovi будут включены классический лагер, легкий лагер с меньшей крепостью и безалкогольное пиво. В рознице стоимость пива составит около 100 руб. за банку.

Издание указывает, что Ovi выходит на один из крупнейших потребительских рынков страны. По данным Росстата, в 2025 г. в РФ произведено около 930 млн дал пива. Производство безалкогольного пива в прошлом году выросло на 27%, а в I квартале 2026 г. – еще на 6,6% год к году. Безалкогольное пиво охватывает около 3% рынка, сохраняя потенциал роста.‍

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), с начала 2026 г. в России произвели 684,11 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом алкогольной продукции без учета пива, сидра, пуаре и медовухи произвели на 13,1% меньше – всего 90,71 дал. Крепких спиртных напитков по итогам периода получили на 10,9% меньше – 59,83 млн дал. Напитков брожения стало меньше на 6,3%, их объем составляет 593,4 млн дал, 507,61 млн из которых – пиво.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её