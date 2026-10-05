Хоккеист Овечкин запустит свой бренд пива Ovi

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), с начала 2026 г. в России произвели 684,11 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом алкогольной продукции без учета пива, сидра, пуаре и медовухи произвели на 13,1% меньше – всего 90,71 дал. Крепких спиртных напитков по итогам периода получили на 10,9% меньше – 59,83 млн дал. Напитков брожения стало меньше на 6,3%, их объем составляет 593,4 млн дал, 507,61 млн из которых – пиво.