Хоккеист Овечкин запустит свой бренд пива Ovi
До конца 2026 г. хоккеист Александр Овечкин запустит в России новый бренд пива Ovi. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «Пивоварни Бочкарев».
В линейку Ovi будут включены классический лагер, легкий лагер с меньшей крепостью и безалкогольное пиво. В рознице стоимость пива составит около 100 руб. за банку.
Издание указывает, что Ovi выходит на один из крупнейших потребительских рынков страны. По данным Росстата, в 2025 г. в РФ произведено около 930 млн дал пива. Производство безалкогольного пива в прошлом году выросло на 27%, а в I квартале 2026 г. – еще на 6,6% год к году. Безалкогольное пиво охватывает около 3% рынка, сохраняя потенциал роста.
По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), с начала 2026 г. в России произвели 684,11 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом алкогольной продукции без учета пива, сидра, пуаре и медовухи произвели на 13,1% меньше – всего 90,71 дал. Крепких спиртных напитков по итогам периода получили на 10,9% меньше – 59,83 млн дал. Напитков брожения стало меньше на 6,3%, их объем составляет 593,4 млн дал, 507,61 млн из которых – пиво.