Речной флот Москвы станет полностью электрическим к 2035 году
Речной флот Москвы к 2035 г. должен полностью перейти на электротягу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новые электросуда будут постепенно заменять устаревшие теплоходы, написал он в своем блоге.
По словам Собянина, сейчас прогулочный флот Москвы насчитывает более 160 теплоходов, возраст которых превышает 40 лет. Для его обновления на Московской верфи начали выпускать современные электрические суда. До конца 2028 г. планируется спустить на воду до 14 новых судов «Москва 3.0», которые будут использоваться на прогулочных маршрутах Москвы-реки.
В мае 2026 г. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила с компанией «Водоходъ. Пассажирский Порт» договоры на поставку 14 электросудов производства Московской верфи. Речь идет о восьми судах модели «Экобас» и шести проекта «Москва 3.0». Поставки запланированы на 2027 и 2028 гг. «Москва 3.0» рассчитана на перевозку до 200 пассажиров.
Развитие электрического речного транспорта началось в Москве в 2023 г. В первый год работы регулярные электросуда совершили около 35 000 рейсов и перевезли порядка 900 000 пассажиров. К 2030 г. власти планируют увеличить число регулярных речных маршрутов с двух до семи, парк – до 60 электросудов, а количество причалов – до 67.