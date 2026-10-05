Речной флот Москвы станет полностью электрическим к 2035 году

Развитие электрического речного транспорта началось в Москве в 2023 г. В первый год работы регулярные электросуда совершили около 35 000 рейсов и перевезли порядка 900 000 пассажиров. К 2030 г. власти планируют увеличить число регулярных речных маршрутов с двух до семи, парк – до 60 электросудов, а количество причалов – до 67.