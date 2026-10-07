«Росатом» выкупил долю Шишкарева в ГК «Дело»Консолидация позволит сэкономить до 100 млрд рублей за десять лет
«Росатом» выкупил у Сергея Шишкарева его долю в группе компаний «Дело». Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. «Росатом» 20 февраля оценил ее в 77 млрд руб., писал «Коммерсантъ».
«С этого момента мы начинаем окончательную консолидацию всех логистических активов "Росатома", результатом которой станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики», – сказал Лихачев.
Стратегическими целями компании Лихачев назвал укрепление транспортного суверенитета России, обеспечение устойчивых международных перевозок и развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора. В единый контур войдут ГК «Дело», FESCO и другие транспортные активы. Он объединит морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, порты, экспедирование и другие логистические сервисы. Кроме того, консолидация позволит исключить дублирование инвестиций и сэкономить до 100 млрд руб. за десять лет, считает Лихачев.
На логистические активы «Росатома» сейчас приходится 50% рынка перевалки контейнеров в России и 44% железнодорожных контейнерных перевозок.
Шишкарев написал в Telegram-канале группы, что сосредоточит внимание на проектах в сфере обеспечения транспортного суверенитета, поддержки гандбола, адаптивного спорта и демографии. По его словам, несмотря сложный период, ГК «Дело» остается «безусловным лидером в своей сфере, обладает уникальным набором активов и командой профессионалов».
«Рассчитываю, что под управлением «Росатома» это наследие будет сохранено и преумножено», – сказал Шишкарев.
О том что «Росатом» принял решение выкупить долю партнера по «Делу» Сергея Шишкарева (51%) в рамках «русской рулетки», Лихачев сообщал 6 июля. На тот момент госкорпорация владела 49% ГК «Дело». 26 июня Шишкарев заявлял, что не станет выкупать 49% основанной им ГК «Дело» у «Росатома». По его словам, «макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволяют сформировать конфигурацию сделки, которая устроила бы все заинтересованные стороны и гарантировала устойчивое будущее группы».