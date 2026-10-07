«Росатом» выкупил долю Шишкарева в ГК «Дело»

О том что «Росатом» принял решение выкупить долю партнера по «Делу» Сергея Шишкарева (51%) в рамках «русской рулетки», Лихачев сообщал 6 июля. На тот момент госкорпорация владела 49% ГК «Дело». 26 июня Шишкарев заявлял, что не станет выкупать 49% основанной им ГК «Дело» у «Росатома». По его словам, «макроэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура не позволяют сформировать конфигурацию сделки, которая устроила бы все заинтересованные стороны и гарантировала устойчивое будущее группы».