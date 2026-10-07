Аграрии в 2026 году обработали более 1 млн га сельхозземель с помощью БПЛА

17 августа генеральный директор «Ростсельмаша» Александр Виноградов сообщил, что по итогам первого полугодия 2026 г. спрос на сельхозтехнику компании вырос к аналогичному периоду прошлого года на 20%. Он отметил, что, несмотря на позитивные изменения в продажах по отношению к 2025 г., к сопоставимым периодам 2021–2022 гг. реализовано вдвое меньше техники.