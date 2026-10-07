Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
T272,76+0,58%CNY Бирж.12,737+0,25%IMOEX2 346,69+0,78%RTSI862,5+0,78%RGBI111,16+0,07%RGBITR764,36+0,11%
Главная / Бизнес /

Аграрии в 2026 году обработали более 1 млн га сельхозземель с помощью БПЛА

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российские аграрии в 2026 г. обработали с помощью беспилотников более 1 млн га сельхозземель. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарной сессии выставки «Золотая осень».

По ее словам, Минсельхоз изначально ожидал, что с применением беспилотников будет обработано около 1 млн га, однако фактический показатель оказался выше прогнозного.

Лут также отметила ежегодный рост парка автопилотной сельскохозяйственной техники. По ее словам, количество такой техники увеличивается примерно на 24 000 единиц в год. При этом предприятия продолжают закупать оборудование, а российские производители наращивают его выпуск.

17 августа генеральный директор «Ростсельмаша» Александр Виноградов сообщил, что по итогам первого полугодия 2026 г. спрос на сельхозтехнику компании вырос к аналогичному периоду прошлого года на 20%. Он отметил, что, несмотря на позитивные изменения в продажах по отношению к 2025 г., к сопоставимым периодам 2021–2022 гг. реализовано вдвое меньше техники.

18 августа председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, первый заместитель председателя «Союзмаша России» Владимир Гутенев заявил, что депутаты Госдумы планируют усилить поддержку российской промышленности. В частности, депутаты изучат возможность увеличения бюджета программы субсидирования «1432», которая позволяет аграриям получать существенные скидки на приобретение российской сельхозтехники. Среди возможных мер поддержки также возобновление субсидий Минпромторга на сертификацию и омологацию российской продукции для зарубежных рынков.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь