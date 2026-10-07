Аграрии в 2026 году обработали более 1 млн га сельхозземель с помощью БПЛА
Российские аграрии в 2026 г. обработали с помощью беспилотников более 1 млн га сельхозземель. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарной сессии выставки «Золотая осень».
По ее словам, Минсельхоз изначально ожидал, что с применением беспилотников будет обработано около 1 млн га, однако фактический показатель оказался выше прогнозного.
Лут также отметила ежегодный рост парка автопилотной сельскохозяйственной техники. По ее словам, количество такой техники увеличивается примерно на 24 000 единиц в год. При этом предприятия продолжают закупать оборудование, а российские производители наращивают его выпуск.
17 августа генеральный директор «Ростсельмаша» Александр Виноградов сообщил, что по итогам первого полугодия 2026 г. спрос на сельхозтехнику компании вырос к аналогичному периоду прошлого года на 20%. Он отметил, что, несмотря на позитивные изменения в продажах по отношению к 2025 г., к сопоставимым периодам 2021–2022 гг. реализовано вдвое меньше техники.
18 августа председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле, первый заместитель председателя «Союзмаша России» Владимир Гутенев заявил, что депутаты Госдумы планируют усилить поддержку российской промышленности. В частности, депутаты изучат возможность увеличения бюджета программы субсидирования «1432», которая позволяет аграриям получать существенные скидки на приобретение российской сельхозтехники. Среди возможных мер поддержки также возобновление субсидий Минпромторга на сертификацию и омологацию российской продукции для зарубежных рынков.