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Главная / Бизнес /

Правительство направит на поддержку агропрома Крыма 1,5 млрд рублей

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На поддержку агропромышленного комплекса (АПК) Крыма направят 1,5 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

Финансирование получат птицеводы. Кроме того, средства пойдут на производство фруктов и агротехнологические работы.

27 августа Мишустин объявил, что организации из Крыма и Севастополя смогут получить отсрочку по уплате страховых взносов. Льгота будет доступна в том числе предприятиям сельского хозяйства, а также обрабатывающей промышленности, строительства, гостиницам, санаториям, детским оздоровительным лагерям и организациям общественного питания.

С конца июня в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Он позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей.

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