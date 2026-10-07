Правительство направит на поддержку агропрома Крыма 1,5 млрд рублей
На поддержку агропромышленного комплекса (АПК) Крыма направят 1,5 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.
Финансирование получат птицеводы. Кроме того, средства пойдут на производство фруктов и агротехнологические работы.
27 августа Мишустин объявил, что организации из Крыма и Севастополя смогут получить отсрочку по уплате страховых взносов. Льгота будет доступна в том числе предприятиям сельского хозяйства, а также обрабатывающей промышленности, строительства, гостиницам, санаториям, детским оздоровительным лагерям и организациям общественного питания.
С конца июня в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Он позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей.