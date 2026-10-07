В РФ могут разрешить регистрацию бизнеса по адресу официальной электронной почты
Юридическим лицам могут разрешить регистрировать бизнес по адресу электронной почты в электронной системе «Почты России» для ведения официальной переписки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях форума «Цифровые решения».
«Когда готовили закон о «Почте России», получили много предложений. Одно из них – разрешить регистрацию бизнеса по электронному адресу в государственной электронной почтовой системе для официальной переписки. Подготовили соответствующий законопроект», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Григоренко уточнил, что он будет опубликован для общественного обсуждения. Как отметили в аппарате вице-премьера, сейчас для официальной переписки юрлица должны использовать «физический» адрес.
5 октября стало известно, что Минцифры подготовило положение об электронной почтовой системе. Изменения будут внесены в закон «О почтовой связи». Проектом постановления определяется круг пользователей системы: это органы власти всех уровней, суды и правоохранительные органы, госкомпании и организации с государственным участием, граждане и юрлица. Оператором системы станет АО «Почта России». Компания займется созданием, развитием и эксплуатацией системы.