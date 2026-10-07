В РФ могут разрешить регистрацию бизнеса по адресу официальной электронной почты

5 октября стало известно, что Минцифры подготовило положение об электронной почтовой системе. Изменения будут внесены в закон «О почтовой связи». Проектом постановления определяется круг пользователей системы: это органы власти всех уровней, суды и правоохранительные органы, госкомпании и организации с государственным участием, граждане и юрлица. Оператором системы станет АО «Почта России». Компания займется созданием, развитием и эксплуатацией системы.