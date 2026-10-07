Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR54,745-1,38%CNY Бирж.12,75+0,35%IMOEX2 338,8+0,44%RTSI861,91+0,71%RGBI111,1+0,02%RGBITR763,96+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В РФ могут разрешить регистрацию бизнеса по адресу официальной электронной почты

Максим Цуланов
Ведомости
Ведомости

Юридическим лицам могут разрешить регистрировать бизнес по адресу электронной почты в электронной системе «Почты России» для ведения официальной переписки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях форума «Цифровые решения».

«Когда готовили закон о «Почте России», получили много предложений. Одно из них – разрешить регистрацию бизнеса по электронному адресу в государственной электронной почтовой системе для официальной переписки. Подготовили соответствующий законопроект», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Григоренко уточнил, что он будет опубликован для общественного обсуждения. Как отметили в аппарате вице-премьера, сейчас для официальной переписки юрлица должны использовать «физический» адрес.

5 октября стало известно, что Минцифры подготовило положение об электронной почтовой системе. Изменения будут внесены в закон «О почтовой связи». Проектом постановления определяется круг пользователей системы: это органы власти всех уровней, суды и правоохранительные органы, госкомпании и организации с государственным участием, граждане и юрлица. Оператором системы станет АО «Почта России». Компания займется созданием, развитием и эксплуатацией системы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её