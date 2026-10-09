Три авиакомпании меняют расписание из-за ограничений в московских аэропортах
Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» корректируют расписание рейсов 9 октября в связи в введенными ограничениями в московских аэропортах. Часть рейсов задержана или отменена, некоторые самолеты направлены на запасные аэродромы, сообщили в авиакомпаниях.
В «Аэрофлоте» и «России» предупредили, что вылеты с запасных аэродромов состоятся после снятия ограничений. Время отправления может быть дополнительно перенесено, если экипажу потребуется отдых для соблюдения нормативов рабочего времени и требований безопасности полетов.
Пассажирам рекомендуют перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и сайтах авиакомпаний. Клиентам «Аэрофлота» также доступен раздел «Управление бронированием», а пассажиры «Победы» могут уточнить информацию через бота Витю, сайт аэропорта вылета или электронную почту, указанную при бронировании.
«Победа» сообщила о работе сервиса вынужденного возврата и обмена билетов, в том числе по невозвратным тарифам. В случае отмены рейса «Аэрофлот» просит пассажиров не приезжать в аэропорт.
Авиакомпании работают в усиленном режиме и обеспечивают обслуживание пассажиров в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Московские аэропорты «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» временно ограничили прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. О временном закрытии «Внуково» и «Шереметьево» стало известно в 15:38 мск. Об ограничениях в «Домодедово» и «Жуковском» сообщили в 15:41 мск.