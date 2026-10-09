Три авиакомпании меняют расписание из-за ограничений в московских аэропортах

В «Аэрофлоте» и «России» предупредили, что вылеты с запасных аэродромов состоятся после снятия ограничений. Время отправления может быть дополнительно перенесено, если экипажу потребуется отдых для соблюдения нормативов рабочего времени и требований безопасности полетов.