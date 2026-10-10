Международный арбитраж признал незаконным разрыв Финляндией контракта по АЭС
Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1», которую в Финляндии строила госкорпорация «Росатом». Об этом сообщила пресс-служба российской компании.
В решении суда, в частности, зафиксировано, что на дату расторжения контракта проект динамично продвигался, а структуры «Росатома» демонстрировали прогресс в получении лицензии на сооружение станции.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал решение важным, но не окончательным. «Мы будем и дальше доказывать нашу правоту по финскому проекту в судах различных инстанций. В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул глава госкорпорации.
Окончательные суммы, подлежащие взысканию с финской стороны, будут определены по результатам всех судебных процессов.
«Росатом» ведет разбирательства по защите своих интересов с 2025 г. Структуры ГК подали иск к финским компаниям почти на 230 млрд руб. Госкорпорация требует возмещения убытков из-за расторжения контракта по АЭС «Ханхикиви-1».