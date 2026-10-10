Международный арбитраж признал незаконным разрыв Финляндией контракта по АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал решение важным, но не окончательным. «Мы будем и дальше доказывать нашу правоту по финскому проекту в судах различных инстанций. В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул глава госкорпорации.