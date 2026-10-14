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ООО «Роквул» перестроит бизнес в России и сменит название

Сергей Пахомов
Илья Питалев / РИА Новости
Илья Питалев / РИА Новости

Компания «Роквул» начала реструктуризацию бизнеса в России, которая предполагает изменение юридической структуры и создание единого холдинга. Об этом компания сообщила в пресс-релизе. Отмечается, что в рамках преобразований ООО «Роквул» будет переименовано в АО «Р-РЕШЕНИЯ».

«Архитектура компании будет пересобрана под центр принятия решений, который теперь находится в России», – заявил временный управляющий ООО «Роквул» Тимур Амиров.

Новая структура будет включать три направления бизнеса. Тепло- и звукоизоляционные материалы будут выпускаться под брендом «Р-ВУЛ», акустические потолочные и стеновые решения – под брендом «Р-ЗВУК», а субстраты для профессионального растениеводства – под брендом «Р-ГРУНТ».

В рамках изменений также переименуют четыре завода. Предприятие в Московской области получит название «Р-ВУЛ Балашиха», ООО «Роквул-Волга» станет «Р-ВУЛ Алабуга», ООО «Роквул Урал» – «Р-ВУЛ Троицк», а ООО «Роквул Север» – «Р-ВУЛ Выборг». Кроме того, в рамках новой структуры компания окончательно оформит инновационный центр, который будет заниматься разработкой и внедрением технологий.

13 января президент России Владимир Путин подписал указ о передаче дочерней компании ООО «Роквул» датской Rockwool во временное управление АО «Развитие строительных активов» (РСА). Кроме того, 68% долей в уставном капитале другой «дочки» Rockwool ООО «Роквул-Волга» также передается АО «РСА».

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