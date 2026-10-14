ООО «Роквул» перестроит бизнес в России и сменит название

Компания «Роквул» начала реструктуризацию бизнеса в России, которая предполагает изменение юридической структуры и создание единого холдинга. Об этом компания сообщила в пресс-релизе. Отмечается, что в рамках преобразований ООО «Роквул» будет переименовано в АО «Р-РЕШЕНИЯ».