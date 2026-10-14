Поставки российской сельди в Египет выросли в 56 раз за год
Россия в первом полугодии 2026 г. увеличила поставки сельди в Египет в 56 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – со 100 т до 5600 т. Египет стал самым быстрорастущим экспортным рынком для российской сельди, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).
За последние два года экспорт российской сельди в Египет в натуральном выражении удвоился, достигнув 6400 т по итогам 2025 г. Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что Египет является одним из крупнейших потребителей и импортеров рыбы в Африке. Ежегодно страна закупает за рубежом около 50 000 т сельди.
«Россия как крупнейший добытчик сельди в мире заинтересована в этом рынке. Пока эту страну мы относим к категории новых рынков, разрешение на поставки мы получили в декабре 2020 г., а фактические отгрузки начались в 2023-м», – рассказал Зверев. По его словам, число российских компаний, аккредитованных для поставок продукции в Египет, последовательно увеличивается, что положительно влияет на объемы экспорта.
При этом глава ВАРПЭ подчеркнул, что рост поставок в Египет пока свидетельствует скорее о перераспределении российского рыбного экспорта между африканскими странами, чем об увеличении значимости континента в целом. В частности, в январе – мае 2026 г. поставки сельди в Кот-д'Ивуар сократились в 1,6 раза до 6500 т.
Российские производители также сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны Норвегии, которая исторически занимает ведущие позиции на африканском рынке сельди благодаря более коротким логистическим маршрутам. Вместе с тем, согласно исследованию ВАРПЭ, проведенному в 2024 г., к 2030 г. поставки российской сельди в Африку могут удвоиться в натуральном выражении, достигнув 134 400 т.
18 октября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что вылов водных биоресурсов в России по итогам 2026 г. ожидается Росрыболовством на уровне, сопоставимом с показателем 2025 г. В числе причин отсутствия положительной динамики прежде всего природный фактор.
С начала года добыча водных биоресурсов в РФ составила 3,5 млн т. Потребности внутреннего рынка, а также экспортные обязательства будут полностью закрыты, но отрасль должна продолжать наращивать объемы производства, подчеркнул вице-премьер.