Поставки российской сельди в Египет выросли в 56 раз за год

«Россия как крупнейший добытчик сельди в мире заинтересована в этом рынке. Пока эту страну мы относим к категории новых рынков, разрешение на поставки мы получили в декабре 2020 г., а фактические отгрузки начались в 2023-м», – рассказал Зверев. По его словам, число российских компаний, аккредитованных для поставок продукции в Египет, последовательно увеличивается, что положительно влияет на объемы экспорта.