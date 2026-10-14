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Энергопотребление в России может снизиться на 0,5%

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Энергопотребление в России по итогам года может снизиться на 0,5%, сообщил предправления «Системного оператора» Федор Опадчий в кулуарах РЭН-2026, передает «Интерфакс».

По его словам, отрицательная динамика наблюдается с начала года. При этом итоговый результат будет зависеть от погодного фактора.

В январе «Ведомости. Аналитика» писали, что замедление роста экономики, ограничения майнинга в регионах и теплая зима привели к сокращению потребления электроэнергии в 2025 г. Показатель в Единой энергетической системе (ЕЭС) России снизился на 1,1% к уровню 2024 г. до 1,16 трлн кВтч. Снижение энергопотребления в стране произошло впервые с 2020 г.

В августе «Системный оператор» сообщал, что в трех центральных регионах России – Орловской, Калужской и Смоленской областях – были поставлены суточные рекорды потребления энергетической мощности. Жаркая погода увеличивает потребление систем вентиляции, кондиционирования и коммерческого охлаждения, рассказал «Ведомости. Аналитике» эксперт по энергетике доктор экономических наук Дмитрий Стапран.

2 сентября Опадчий рассказал, что потребление электроэнергии в энергосистеме России по итогам 2026 г. может быть ниже показателей 2025 г. «Дальний Восток идет устойчиво с плюсом, поэтому сложно пока говорить об итогах года. Сейчас в России энергопотребление чуть ниже прошлого года, в принципе лето было не очень у нас жарким, поэтому, скорее всего, оно будет с небольшим минусом к прошлому году», – рассказал он (цитата по ТАСС).

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