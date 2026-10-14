Энергопотребление в России может снизиться на 0,5%

2 сентября Опадчий рассказал, что потребление электроэнергии в энергосистеме России по итогам 2026 г. может быть ниже показателей 2025 г. «Дальний Восток идет устойчиво с плюсом, поэтому сложно пока говорить об итогах года. Сейчас в России энергопотребление чуть ниже прошлого года, в принципе лето было не очень у нас жарким, поэтому, скорее всего, оно будет с небольшим минусом к прошлому году», – рассказал он (цитата по ТАСС).