РЖД заявили о готовности наращивать грузовые и пассажирские перевозки в Армении
Российские железные дороги (РЖД) совместно с армянскими партнерами готовы обеспечивать необходимые объемы грузовых перевозок и создавать условия для увеличения пассажиропотока. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«В сотрудничестве с армянскими партнерами российская сторона готова обеспечивать необходимые грузопотоки и создавать условия для роста количества перевезенных пассажиров», – сказал Белозеров.
7 октября преьмер-министр Армении Никол Пашинян в интервью программе Ctrl Z издания Infocom заявил, что у правительства Армении есть правовые основания и инструменты для расторжения концессионного соглашения с Россией. «Правительство обладает инструментарием, более того – обоснованием для аннулирования концессионного соглашения», – сказал он. При этом премьер подчеркнул, что Ереван не хочет идти по пути одностороннего расторжения и рассчитывает решить вопрос с Москвой «дружественным путем».
Железнодорожная инфраструктура Армении находится под управлением дочерней структуры РЖД – «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД). В феврале 2008 г. ее передали компании по концессионному договору на 30 лет с возможностью продления еще на 10 лет.