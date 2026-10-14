РЖД заявили о готовности наращивать грузовые и пассажирские перевозки в Армении

7 октября преьмер-министр Армении Никол Пашинян в интервью программе Ctrl Z издания Infocom заявил, что у правительства Армении есть правовые основания и инструменты для расторжения концессионного соглашения с Россией. «Правительство обладает инструментарием, более того – обоснованием для аннулирования концессионного соглашения», – сказал он. При этом премьер подчеркнул, что Ереван не хочет идти по пути одностороннего расторжения и рассчитывает решить вопрос с Москвой «дружественным путем».