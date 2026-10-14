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Новак: пик падения энергопотребления в России пройден

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Потребление электроэнергии в России уже прошло пик падения, в 2027 г. показатель частично восстановится, заявил вице-премьер Александр Новак на полях РЭН-2026, передает «Интерфакс»

Он уточнил, что такая динамика ожидается «в соответствии с прогнозом схемы и программы развития (СИПР), прогнозом социально-экономического развития.

Ранее предправления «Системного оператора» Федор Опадчий сообщал, что энергопотребление в России по итогам года может снизиться на 0,5%. По его словам, отрицательная динамика наблюдается с начала года. При этом итоговый результат будет зависеть от погодного фактора.

2 сентября Опадчий рассказал, что потребление электроэнергии в энергосистеме России по итогам 2026 г. может быть ниже показателей 2025 г. «Дальний Восток идет устойчиво с плюсом, поэтому сложно пока говорить об итогах года. Сейчас в России энергопотребление чуть ниже прошлого года, в принципе лето было не очень у нас жарким, поэтому, скорее всего, оно будет с небольшим минусом к прошлому году», – рассказал он

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