«Росатом» объяснил, почему продолжает поставки для атомной энергетики Запада

«Мы просто участвуем в этом активно и продолжаем поставки, в том числе и в западные страны – по крайней мере, пока продолжаем. Потому что знаем, что для них, для их атомной энергетики это будет иметь критическое значение – в первую очередь с точки зрения безопасности», – сказал Лихачев.