«Росатом» объяснил, почему продолжает поставки для атомной энергетики Запада
Госкорпорация «Росатом» сохраняет поставки для атомной энергетики западных стран, поскольку они имеют критическое значение для обеспечения безопасности. Об этом заявил глава компании Алексей Лихачев в интервью журналисту ИС «Вести» Ольге Князевой.
«Мы просто участвуем в этом активно и продолжаем поставки, в том числе и в западные страны – по крайней мере, пока продолжаем. Потому что знаем, что для них, для их атомной энергетики это будет иметь критическое значение – в первую очередь с точки зрения безопасности», – сказал Лихачев.
По его словам, решение о сохранении поставок связано с обязательствами «Росатома» по соблюдению принципов безопасности в атомной энергетике. Глава госкорпорации также отметил, что в сотрудничестве с Россией заинтересованы страны по всему миру, несмотря на существующие политические разногласия.
Лихачев подчеркнул, что «Росатом» продолжает активно взаимодействовать с зарубежными партнерами. В ближайшие два года госкорпорация планирует расширить свою деятельность на все регионы мира.
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о возобновлении поставок российского дизеля на американский и мировой рынки. Для реализации договоренностей минфин США временно ослабил санкции на экспорт российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 г. Россия, в свою очередь, начала досрочно снимать ограничения на его экспорт.