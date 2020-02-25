Как попасть на государственную службу
Государство остро нуждается в молодых кадрах, в один голос говорят представители министерств, ведомств, региональных и муниципальных администраций. Они набирают выпускников вузов с широким кругом специальностей: экономистов, юристов, инспекторов, IT-cпециалистов и т. д. В последние годы доля старшеклассников, студентов и выпускников, желающих работать в госсекторе, снизилась вдвое – с 38% в 2016 г. до 19% в 2019 г., по данным опроса HeadHunter. Тем не менее для молодежи госслужба может стать хорошей стартовой площадкой для карьеры. Треть выпускников, опрошенных HeadHunter в 2019 г., по-прежнему считают работу в государственных органах престижной, и больше половины считают ее преимуществом премии, льготы и хороший соцпакет, почти столько же респондентов – стабильность.
Но насколько реально выпускнику вуза попасть на государственную службу? «Ведомости» опросили более десятка федеральных и региональных органов власти, чтобы выяснить, каких молодых специалистов они ждут и какие условия им предлагают.
Федеральные органы исполнительной власти
Как устроиться в Минкомсвязи, Минпромторг, Федеральную на- логовую службу и другие федеральные органы власти
Счетная палата
Счетная палата ежегодно нанимает около 100 новых сотрудников, в основном инспекторов, говорит начальник отдела развития управленческих компетенций и оценки результативности персонала Счетной палаты Мария Долголаптева. Но иногда ведомство набирает в штат IT-специалистов, специалистов по управлению персоналом, финансистов и бухгалтеров, продолжает она. Конкурс высокий – 40–80 кандидатов на неруководящую позицию.
Чтобы устроиться в Счетную палату, нужно иметь высшее образование не ниже бакалавриата, быть усидчивым и терпеливым. В первый год работы новому специалисту придется многому учиться, изучать законы и практику их применения, поясняет Долголаптева. Кандидаты без стажа, но с красным дипломом имеют преимущество, добавляет она.
Счетная палата публикует вакансии на собственном сайте, на портале gossluzhba.gov.ru и на ресурсах поиска работы. На линейные и руководящие позиции Счетная палата также приглашает участников и победителей конкурса «Лидеры России», добавляет Долголаптева.
Молодым специалистам проще всего попасть в Счетную палату после успешного прохождения производственной практики в ведомстве. На практику приглашают студентов 4–5-го курсов шести вузов: ВШЭ, МГУ, МГЮА, Российского экономического университета, Финансового университета и РАНХиГС. Ежегодно принимают около 50 студентов. Лучшим практикантам предлагают стартовую позицию в Счетной палате.
Текучесть молодых кадров до 30 лет в Счетной палате составляет около 10% в год, по словам Долголаптевой. Зарплаты в Счетной палате соответствуют рынку, уверяет она, но молодежь на госслужбе не устраивают ограничения. Например, необходимость отчитываться о доходах, предоставлять сведения об имуществе и банковских счетах, получать разрешение на выезд заграницу, а в отдельных случаях – и на перемещение по стране. Многие студенты и выпускники считают чиновничий труд скучным, но молодежь ошибается, уверена Долголаптева: госсектор меняется и перед чиновниками встают задачи не менее интересные и амбициозные, чем в коммерческих компаниях.
186 306 руб.
в среднем зарабатывают госслужащие в Счетной палате, по данным Росстата
Федеральная таможенная служба
Федеральная таможенная служба (ФТС) последние годы активно набирает IT-специалистов, говорит ее представитель. Служба проводит масштабную реформу системы, создаются электронные таможни и центры электронного декларирования, поэтому службе нужны квалифицированные кадры. Однако самыми востребованными остаются специалисты по таможенному делу. Конкурс составляет от двух до пяти человек на место, уточняет представитель.
48%
молодых соискателей, желающих попасть на госслужбу, хотят работать
На службу принимают граждан России 18–65 лет со средним профессиональным или высшим образованием. Кандидатам нужно собрать множество документов и справок, например о доходах и состоянии здоровья. Конкурс жесткий: соискатели проходят собеседования, тесты, пишут рефераты, а также участвуют в групповых дискуссиях, рассказывает представитель. Лучших берут в штат или зачисляют в кадровый резерв.
Многие молодые специалисты остаются работать в ФТС после прохождения практики, говорит представитель. На практику в центральный аппарат службы принимают студентов подведомственного вуза – Российской таможенной академии.
83 698 руб.
в месяц в среднем зарабатывают госслужащие центрального аппарата ФТС, по данным Росстата
Министерство промышленности и торговли
Минпромторг делает ставку на талантливую и перспективную молодежь, утверждает представитель министерства. В 2014 г. ведомство запустило программы стажировок для студентов и недавних выпускников ведущих вузов России: ВШЭ, МГУ, МГТУ им. Баумана, СПБГУ и проч. Стажеры работают в департаментах министерства, участвуют в деловых играх, слушают лекции экспертов и выезжают на экскурсии на промышленные предприятия страны.
32%
молодых специалистов заинтересованы в трудоустройстве в региональных органах власти
За пять лет через программу стажировок Минпромторга прошло более 400 студентов и выпускников. После стажировки министерство формирует рейтинг успешных стажеров. 10 лучших студентов и выпускников получают рекомендательные письма от руководства министерства, а также предложения о трудоустройстве в Минпромторг или подведомственные предприятия.
Помимо программы стажировок кандидаты могут подать в министерство резюме на общих основаниях. Резюме соискателей проверяют члены специальной комиссии, в которую входят представители структурных подразделений Минпромторга, а также независимые эксперты, ученые и члены общественного совета при Минпромторге. Конкурс, как правило, составляет 10–30 человек на место. Текучесть кадров в Минпромторге – 15–22 в год, говорит представитель министерства.
Пока молодых специалистов в Минпромторге немного, признается представитель министерства. Средний возраст работников Минпромторга – 37–40 лет.
100 971 руб.
в месяц зарабатывают госслужащие центрального аппарата Минпромторга, по данным Росстата
Федеральная налоговая служба
В 2018 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) и ее территориальные органы приняли более 25 500 новых сотрудников – в основном экономистов и юристов, говорит представитель службы. По его словам, конкурсы на замещение вакантных должностей происходят регулярно, отмечает представитель ФНС. Вакансии публикуются на сайте службы и на портале gossluzhba.gov.ru.
В ФНС нет стажировок для студентов и выпускников, поэтому молодые кадры должны подавать заявки и проходить конкурс на обычных основаниях. Текучесть молодых кадров до 30 лет в ФНС составляет 19%, говорит ее представитель. В основном специалисты уходят из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки, уверен он.
Но многих привлекают социальные льготы и выплаты за стаж. Например, сотрудники ФНС со стажем 1–5 лет получают надбавку в 10% к окладу, а после 15 лет работы – в 30%. За особо важные и сложные задания служащие получают премии, а также надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, отмечает представитель ФНС.
144 775 руб.
в месяц зарабатывает служащий центрального аппарата ФНС, по данным Росстата
Федеральная антимонопольная служба
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ежегодно нанимает около 200 новых сотрудников – юристов, экономистов и маркетологов, по данным представителя ФАС. На одну вакансию поступает в среднем 2,5 резюме.
Служба публикует вакансии на сайте ФАС, портале gossluzhba.gov.ru, а также на Superjob.ru. ФАС также проводит дни открытых дверей для выпускников вузов, участвует в ярмарках вакансий в университетах, проводит конкурсы для студентов и проч.
49%
выпускников предпочли бы работать в органах исполнительной власти
Самый быстрый способ начать карьеру в ФАС – пройти практику или стажировку, считает представитель службы. У ФАС более 100 договоров с вузами о принятии студентов на практику, подготовку в службе уже прошло более 300 учащихся, продолжает он. Программы стажировок появились в антимонопольной службе в 2019 г. Кандидаты на стажировку должны предоставить в ФАС диплом или справку из вуза, а также пройти очное собеседование с будущим руководителем. С лучшими кандидатами заключается договор о стажировке.
Сейчас более половины сотрудников ФАС – молодые специалисты 23–35 лет. Ежегодно текучесть составляет более 7%, продолжает представитель ФАС. Основные причины увольнений – низкая зарплата, ненормированный рабочий день, большая загрузка и ограничения, связанные с работой на госслужбе.
84 093 руб.
в месяц зарабатывают госслужащие центрального аппарата ФАС, по данным Росстата
Минкомсявзи
В Минкомсвязи работает 366 человек, новые вакансии появляются нечасто, говорит представитель министерства. А желающих поступить на службу много. В мае – июне в министерстве проходили конкурсы на замещение вакантных должностей, конкурс составил 5–20 человек на место, продолжает он.
Молодые специалисты могут пройти в министерстве неоплачиваемую практику. Ведомство принимает студентов 2–3-го курсов и недавних выпускников вузов. Каждый год на практику приходит около 70 молодых специалистов. Жестких требований к кандидатам нет – на практику берут студентов разных вузов и специальностей. Запрос на практику может послать университет либо сам студент.
39%
молодежи, желающей попасть на госслужбу, хотели бы трудиться в органах законодательной власти
Трудоустраиваются единицы: ежегодно министерство берет в штат лишь 3–5 молодых специалистов без опыта работы, по словам представителя. Процедура найма прозрачна, утверждает он. Кандидат собирает пакет документов, проходит тестирование по основным нормативным актам, регулирующим государственную службу, и основным законам страны. А в финале его приглашают на собеседование.
Молодые специалисты, как правило, жалуются на низкую зарплату и напряженный график, говорит представитель ведомства. По его словам, специалисты министерства получают 40 000 руб., а у руководителей подразделений зарплаты доходят до 150 000 руб. До высоких зарплат и должности нужно дорасти, а молодежь желает быстрого продвижения по службе.
105 361 руб.
в месяц составляет средняя зарплата госслужащего
Москва и Московская область
Как устроиться на работу в госорганы самого богатого региона страны
В Москве больше всего желающих работать на госслужбе. В госорганы рвется практически каждый пятый молодой специалист Москвы (21%), по данным HeadHunter. Для сравнения: в регионах о госслужбе мечтают 18% респондентов, а в Санкт-Петербурге – 16%. Москва и Подмосковье – самые богатые регионы России, и молодежь надеется на быстрый карьерный рост и высокое вознаграждение.
Верный способ устроиться на работу в московское правительство – сначала пройти оплачиваемую стажировку. Московская мэрия набирает стажеров с 2011 г. За последние годы программа расширилась: если раньше в мэрии стажировалось по 20 человек в год, то теперь набор увеличен до 200 человек, говорит начальник управления госслужбы и кадров правительства Павел Малыхин. Подбором стажеров занимается Центр развития карьеры Московского городского университета управления (МГУУ) правительства Москвы.
Городу постоянно требуются IT- специалисты, экономисты, юристы и журналисты, рассказывает ректор МГУУ Василий Фивейский. Молодые специалисты стажируются в городских префектурах, управах, СМИ и департаментах мэрии. Стажеры участвуют в развитии метрополитена, парка «Зарядье», реконструкции ВДНХ, проектах цифровизации города, внедряют технологии искусственного интеллекта, видеонаблюдения и проч., продолжает Малыхин.
В последние годы конкурс составляет 90 человек на место стажера, говорит Малыхин. Например, в 2018 г. Центр развития карьеры МГУУ получил 5500 заявок от студентов и выпускников, из них было отобрано 200 специалистов. Вакансии для стажеров публикуются на работных сайтах и в соцсетях. Мэрия проводит молодежные мероприятия, сотрудничает с вузами и участвует в ярмарках вакансий. Высокопоставленные чиновники мэрии проводят встречи со студентами московских вузов. Весной 2019 г. они посетили 21 университет, рассказывает Фивейский.
В каком вузе учился кандидат, не имеет значения, говорит Фивейский. Комиссия отдает предпочтение активным студентам, которые уже имеют опыт работы, трудились волонтерами, организовывали молодежные мероприятия или входили в студенческий совет. Преимущество имеют кандидаты с аналитическими способностями и коммуникативными навыками, отмечает Фивейский.
691 800
госслужащих на региональном и муниципальном уровнях было в России в 2018 г., по данным Росстата
Стажировка в правительстве Москвы длится девять месяцев – за это время специалисты успевают поработать в трех органах исполнительной власти или бюджетных учреждениях города. Со стажерами заключается срочный трудовой договор. Студенты вузов выходят на стажировку в декабре и трудятся 20 часов в неделю по гибкому графику. Выпускники же приступают к обязанностям в сентябре и трудятся полный рабочий день. Студенты зарабатывают 23 000 руб. в месяц, а выпускники – 40 000 руб., говорит Малыхин. По его словам, лучших стажеров принимают на работу либо их включают в кадровый резерв правительства. Всего программы стажировок мэрии Москвы прошло 610 молодых специалистов, 70% из них было трудоустроено в мэрию Москвы.
Правительство Московской области тоже принимает студентов и недавних выпускников на практику и короткие программы стажировок. Каждый год практику в госорганах Подмосковья проходит более 500 студентов ведущих вузов России – МГУ, Высшей школы экономики, РАНХиГС и проч., говорит представитель регионального правительства.
Программа стажировок в правительстве Подмосковья была запущена в 2018 г. За это время уже прошло четыре набора студентов. Информация о стажировках публикуется на сайте правительства, во «В контакте» и Instagram. Со стажером заключается срочный договор на три месяца. За каждым студентом закрепляется наставник, под его руководством стажер получает опыт по своей специальности: юриспруденции, государственному и муниципальному управлению, журналистике, делопроизводству, экономике и проч.
За два года правительство Подмосковья получило 507 заявок на стажировку, было отобрано 54 студента. 16 человек (30%) после стажировки было трудоустроено в правительство, говорит представитель.
23 000 руб.
зарабатывает стажер в мэрии Москвы с гибким графиком и 20-часовой рабочей неделей
40 000 руб.
зарабатывает в мэрии Москвы стажер, который трудится на условиях 40-часовой рабочей недели
Органы муниципальной власти в регионах
Как устроиться в мэрию Екатеринбурга, Самары, Новосибирска и других крупных городов
Новосибирск
Ежегодно мэрия Новосибирска нанимает около 200 новых работников. Количество вакансий и кандидатов каждый год увеличивается примерно на 20%, продолжает он. Например, в 2018 г. в мэрии было открыто 113 вакансий, а поступило 232 резюме. У молодежи большой интерес к работе в мэрии Новосибирска, говорит ее представитель. Обычно около 17% нанятых сотруд- ников – молодые специалисты. В прошлом году в администрацию устроилось 33 молодых работника.
Чтобы устроиться в мэрию, нужно откликнуться на свободную вакансию на сайте мэрии или на портале gossluzhba.gov.ru. На работу принимают кандидатов с необходимым уровнем образования и стажем.
В мэрии Новосибирска нет программ стажировок, но с новыми сотрудниками и молодыми специалистами работают наставники. Наставники помогают быстрее вникнуть в процесс работы и адаптироваться в новом коллективе, поясняет представитель мэрии. По его словам, за последние два года более 300 наставников было закреплено за новыми кадрами. Для каждого новичка составляются индивидуальные планы адаптации.
Однако институт наставничества слабо помогает удерживать молодежь в мэрии. Текучесть молодых специалистов составляет около 60% в год, по данным мэрии. Основная причина уходов – низкий уровень зарплаты, считает представитель.
34 156 руб.
в месяц зарабатывают госслужащие органов местного самоуправления в Новосибирской области, по данным Росстата
Мэрия Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга ежегодно нанимает около 50 новых сотрудников, говорит представитель. По его словам, мэрия особенно нуждается в специалистах в сфере земельных отношений, вопросах ЖКХ и благоустройства. Новые кадры приходят в мэрию из федеральных органов власти (ФНС, Росреестра и Федеральной службы судебных приставов) и органов местного самоуправления.
Молодых специалистов приглашают в мэрию на практику. Ежегодно в мэрии практикуется по 500 студентов. Только 2% из них берут в штат после практики, по словам представителя. Программы стажировок в мэрии пока не проводятся, потому что такие программы требуют значительных затрат, поясняет он.
43 600 руб.
в месяц в среднем зарабатывают чиновники в органах местного самоуправления Свердловской области, по данным Росстата
Текучесть молодых кадров в мэрии составляет около 5% в год. Молодые специалисты, набравшись опыта на госслужбе, находят новую работу с более высокой зарплатой, говорит представитель мэрии. По его словам, средняя зарплата в мэрии Екатеринбурга составляет 35 000 руб. Сотрудникам положена премия в 30–40% при условии выполнения необходимых задач, а также при достижении социальноэкономических показателей деятельности органа.
Казань
Мэрия Казани ищет молодых сотрудников в соцсетях. Администрация города публикует новые вакансии не только на сайте мэрии, но и во «В контакте», Facebook и Instagram. Например, только у страницы мэрии во «В контакте» более 100 000 подписчиков. Мэрия также сотрудничает с вузами – в университеты города и других городов администрация высылает информацию об открытых вакансиях.
Соискатель может отправить резюме через сайт мэрии. Если подходящих вакансий не найдется, специалиста добавят в кадровый резерв.
1728
вакансий было открыто в органах регионального и муниципального уровней на портале gossluzhba.gov.ru 26 августа 2019 г.
На одну вакансию, как правило, претендует от двух до пяти кандидатов, но на узкие специальности может претендовать и один соискатель. Количество претендентов возрастает осенью и снижается летом, отмечает представитель казанской мэрии.
Другой способ привлечения молодых кадров – практика в мэрии. Администрация приглашает на практику студентов вузов. Заявки приходят даже из других регионов России, утверждает представитель. Лучшие практиканты зачисляются в кадровый резерв мэрии.
Но некоторые молодые кадры увольняются со службы, не проработав и года, говорит представитель мэрии Казани. По его словам, их не устраивают низкая зарплата и ненормированный график. За последний год из органов самоуправления Казани уволилось около 5% сотрудников до 30 лет.
38 862 руб.
в месяц получают муниципальные служащие органов местного самоуправления Татарстана, по данным Росстата
Самара
Администрация Самары всегда нуждается в новых кадрах – требуются специалисты по внешнеэкономическим связям, инвестициям, экологии, ЖКХ, транспорту и муниципальному управлению. Кадровый резерв пополняется в течение всего года, заявление кандидата рассматривают за 30 дней. На должности более широкого профиля в кадровый резерв может быть зачислено 5–7 человек, а на узкие профильные – лишь 1–2 человека.
Ежегодно на практику в администрацию Самары принимают по 120 студентов. Лучшие практиканты после выпуска из университета также попадают в кадровый резерв.
38 073 руб.
в месяц зарабатывают чиновники органов местного самоуправления Самарской области, по данным Росстата
Весной 2019 г. в мэрии был запущен пилотный проект стажировок для молодых специалистов. На стажировку принимают студентов последнего курса бакалавриата и недавних выпускников. Кандидаты проходят тестирование на знание основ местного самоуправления, говорит представитель администрации. Преимущество у претендентов, которые участвовали в общественной и научной деятельности вуза и хотят строить карьеру на госслужбе. В самарской администрации надеются, что стажировки помогут увеличить долю квалифицированных и перспективных молодых кадров.
Представитель администрации Самары утверждает, что сотрудники до 30 лет редко увольняются из мэрии – текучесть молодых кадров находится на минимальном уровне.