Как попасть на государственную службу

Государство остро нуждается в молодых кадрах, в один голос говорят представители министерств, ведомств, региональных и муниципальных администраций. Они набирают выпускников вузов с широким кругом специальностей: экономистов, юристов, инспекторов, IT-cпециалистов и т. д. В последние годы доля старшеклассников, студентов и выпускников, желающих работать в госсекторе, снизилась вдвое – с 38% в 2016 г. до 19% в 2019 г., по данным опроса HeadHunter. Тем не менее для молодежи госслужба может стать хорошей стартовой площадкой для карьеры. Треть выпускников, опрошенных HeadHunter в 2019 г., по-прежнему считают работу в государственных органах престижной, и больше половины считают ее преимуществом премии, льготы и хороший соцпакет, почти столько же респондентов – стабильность.