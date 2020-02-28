У каких специалистов сильнее всего растут зарплаты

Логистика – не просто важная, а самая ответственная сфера деятельности для компании, предупреждает Алексей Антонов, основатель агрегатора курьерских и логистических компаний Time Saving Machine. В среднем одна фура перевозит по России груз стоимостью 1 млн руб., а стоимость фуры, например, с сигаретами или алкоголем может достигать 5–10 млн руб., по оценкам Антонова. Часты случаи коррупции в этой профессии. Бывает, что менеджеры по перевозкам вступают в сговор с мошенниками и груз просто исчезает по дороге, рассказывает он. Специалист по логистике также может вступить в сговор с транспортной компанией, которая искусственно завышает стоимость доставки груза, а разницу партнеры делят между собой, продолжает Антонов. Доказать факт мошенничества практически невозможно, поэтому специалистов по организации перевозок перед наймом на работу тщательно проверяют службы безопасности и обязательна проверка на детекторе лжи. По словам Антонова, обычно кандидатов спрашивают: «Что вы чувствовали, когда брали откат?» или «Откат в 150 000 руб. для вас приемлемая сумма?»