У каких специалистов сильнее всего растут зарплаты
В I квартале 2019 г. зарплаты российских работников в среднем выросли на 3–3,5%, по данным проекта «Банк данных заработных плат» HeadHunter. Расчеты проводились на основе данных о зарплатах в 800 компаниях. Впервые чемпионами стали специалисты и менеджеры по логистике – их зарплаты выросли в среднем на 8,6% до 75 456 руб. в месяц. Они впервые обогнали по темпам роста другие профессии, которые до сих пор оставались наиболее высокооплачиваемыми и показывали лучшую динамику роста окладов. А IT-специалисты впервые намного отстали – средний заработок разработчиков и программистов вырос на 4,1% до 88 175 руб. в месяц. Почему российские компании проявили в 2019 г. такую щедрость по отношению к специалистам по логистике?
Крупные ритейлеры запускают собственную доставку продуктов, бурно развиваются агрегаторы доставки еды и товаров из магазинов, говорит Елена Арефьева, директор по персоналу компании Pony Express. Интернет-магазины активно увеличивают логистические мощности – открывают новые распределительные центры, строят склады, продолжает Федор Вирин, партнер Data Insight. В начале 2019 г. в подмосковном Подольске начал работу новый распределительный центр Wildberries, компания наняла сотрудников, говорит директор по персоналу Максим Бешкета. Команда управления цепи поставок Ozon за год выросла в 1,5 раза, сообщил представитель компании. По его словам, в этом году Ozon планирует расширить инфраструктуру выполнения заказов вдвое. О планах открытия новых складов сообщали Lamoda и «Яндекс.Маркет».
Сеть «Азбука вкуса» недавно наняла начальника транспортного управления и начальника склада дистанционной торговли, рассказывает Денис Типикин, руководитель департамента логистики сети. В апреле 2019 г. вице-президентом по электронной коммерции был назначен Дмитрий Лебедев, бывший менеджер компании «Утконос», который будет отвечать за развитие интернет-продаж, экспресс-доставки, пунктов самовывоза и др. «Азбука вкуса» в I квартале повысила зарплату ключевым специалистам по логистике на 15–25% – для приведения зарплат в соответствие с рынком, отмечает Типикин.
На портале HeadHunter в I квартале 2019 г. было опубликовано 120 766 вакансий, связанных с транспортом и логистикой, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (82 723).
Самые ценные сотрудники в транспортной компании – специалисты по организации перевозок и планированию транспортных потоков, говорит Арефьева. Они выбирают оптимальные маршруты, чтобы груз прибыл по адресу вовремя, а также заказывают машины нужной вместимости, чтобы фуры не ехали по трассе полупустыми, продолжает она. Полностью автоматизировать труд специалистов не получается: программное обеспечение планирования перевозок и прогнозирования трафика все равно дает сбои и без ручной работы опытного специалиста не обойтись, отмечает она.
Логистика – не просто важная, а самая ответственная сфера деятельности для компании, предупреждает Алексей Антонов, основатель агрегатора курьерских и логистических компаний Time Saving Machine. В среднем одна фура перевозит по России груз стоимостью 1 млн руб., а стоимость фуры, например, с сигаретами или алкоголем может достигать 5–10 млн руб., по оценкам Антонова. Часты случаи коррупции в этой профессии. Бывает, что менеджеры по перевозкам вступают в сговор с мошенниками и груз просто исчезает по дороге, рассказывает он. Специалист по логистике также может вступить в сговор с транспортной компанией, которая искусственно завышает стоимость доставки груза, а разницу партнеры делят между собой, продолжает Антонов. Доказать факт мошенничества практически невозможно, поэтому специалистов по организации перевозок перед наймом на работу тщательно проверяют службы безопасности и обязательна проверка на детекторе лжи. По словам Антонова, обычно кандидатов спрашивают: «Что вы чувствовали, когда брали откат?» или «Откат в 150 000 руб. для вас приемлемая сумма?»
Специалисты по контролю доставки и организации перевозок всегда зарабатывали скромно – от 50 000 до 80 000 руб., говорит Иван Стариков, консультант по подбору персонала в направлении «Логистика» кадрового агентства Ancor Industry. Однако повышение в среднем на 8,6% – мизерная сумма, считает он. Компании долго не индексировали зарплаты, а теперь боятся потерять кадры, поэтому решились на незначительное повышение жалованья, предполагает Стариков. Это просто компенсация отставания в оплате труда, полагает он.
Наиболее ценная и привилегированная категория – специалисты по таможенному оформлению, таможенные декларанты и таможенные брокеры. Их зарплаты с начала года выросли сразу на 30%, по данным HeadHunter. Многие логистические компании расширяют штат специалистов по таможенному праву из-за изменений в законах. Например, с 1 января 2019 г. порог беспошлинного ввоза покупок в интернет-магазинах был снижен до 500 евро. А с конца 2018 г. Федеральная таможенная служба запустила в регионах 10 центров электронного декларирования. Компаниям приходится соответствовать.
Статья опубликована в «Справочнике карьериста 2019/2020».