Ирина Голосная покинула пост замруководителя Росалкогольрегулирования

Ранее Голосная работала в контрольно-ревизионном управлении ФГУП «Росспиртпром», затем занимала должности заместителя руководителя и руководителя межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО. В декабре прошлого года заняла пост заместителя руководителя всего ведомства. Незадолго до отставки Голосную обвинили в злоупотреблении полномочиями на 58 млн руб., однако прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела.