Андрей Спиваков стал руководителем розничного кредитования в Райффайзенбанке

Спиваков окончил Московский институт электронной техники, там же получил дополнительное экономическое и юридическое образование. Работает в банковской сфере 20 лет. Карьеру начал специалистом по активно-пассивным операциям банка «Российский кредит». Позже работал в АКБ «Лефко-банк», «Первое ОВК», зеленоградском АКБ «Московский банк реконструкции и развития» и Московском кредитном банке. С 2008 по 2012 г. возглавлял Алтайэнергобанк в ранге президента и председателя правления. Занимал пост заместителя председателя правления и главного управляющего директора в Совкомбанке.